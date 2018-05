Dodeljene IAB MIXX Awards Srbija 2018

Na međunarodno priznatom takmičenu IAB MIXX awards, koje se ove godine održava po drugi put, dodeljenje su nagrade za najbolje digitalne kampanje u proteklih godinu i po dana. Žiri u sastavu: Predrag Roganović, Digital Media Director Adria media Group, Marija Joksimović, Head of Digital GroupM, Vera Radanović, Head of Digital Media House RS, Vladimir Tošić, Senior Digital Manager CEE The Coca-Cola Company, Jurica Vuković, CEO and Art Director Euroart93, Sanja Lalević Cvetković, Head of Digital Direct media, Dubravka Urošević, Regional Account Director Universal media Belgrade, Andrej Gamser, Head of Digital Executive group, Mario Šestak, Interactive Art Director Degordian, Vladimir Ćosić, Digital Creative Director McCann Beograd, Vladimir Zarić, Head of Digital Publicis One i Marko Prokić, Creative Director Wireless media proglasio je pobednike u svim kategorijama, ali i dodelio Grand pri nagradu.

Kampanja „Bolje visiti na Guarani, nego na grani“, koju je radila marketinška agencija Pioniri communications za kompaniju Knjaz Miloš - Guarana, dobitnik je ovogodišnjeg Grand prija IAB MIXX Awards Srbija, koji je dodeljen na završetku najprestižnije digitalne konferencije u regionu - Digital day 2018.

foto: Stefan Đaković, Relja Simić

Članovi žirija smatrali su da je ova reklama, čija su ciljna grupa bile su nove generacije milenijalci, odnosno Z-generacija, do koje se veoma teško dopire, najbolja u industriji.

Od ukupno 16 kategorija, nagrade su osvojili radovi u 13 kategorija jer, po mišljenju stručnog žirija, radovi u tri kategorije nisu zadovoljili kriterijume MIXX takmičenja.

Evo i kompletne liste pobednika:

U kategoriji Best product Launch nagradu je dobila kampanja za Ferninand knedle. U kategoriji Best Social Community Building pobedila je kampanja “Čuvaj se” – delo kreativaca iz Direct media za SPIKS. U kategoriji Best Social Influenser Marketing nagrađena je kampanja “Već 20 godina nije svejedno” koju je kreirala agencija Ovation BBDO za Nectar.

foto: Stefan Đaković, Relja Simić

Best Native Advertising Campaign, po mišljenju žirija, imala je kampanja “Moja kravica trougao”, koju je za kompaniju Imlek radila Direct media.

foto: Stefan Đaković, Relja Simić

Za Best Video Advertising Campaign kampanju proglašena je “Nađi novi posao”, agencije McCann Belgade koja je rađena za Poslovi Infostud.

foto: Stefan Đaković, Relja Simić

Best Branded content nagradu osvojila je agencija Mc Cann Beograd, kampanjom “Pirulolci”za Froneri Adriatic. Najbolji u kategoriji Best Direct Respond and Lead Generation Campaign sa kampanjom DM Triangulate - Societe generale M banking, koju je radio tim Direct media. Best Brand Awareness Campaign nagrada pripala je opet agenciji Ovation BBDO za kampanju “Već 20 godina nije svejedno”, za kompaniju Nectar. Best Corporate Website site osvojila je Wireless Media za Wireless Media Corporate Website. McCannBelgrade osvojio je nagradu u kategoriji Best Cross Media Integration sa kampanjom “Coke loves local”, za The Coca-Cola company.

foto: Stefan Đaković, Relja Simić

Najbolji mikrosajt je “Beograd živi” koji je uradila Wireless media. Najbolji u Mobile kategoriji je “Moja kravica AR Bojanka” sa aplikacijom za kompaniju Imlek, rad tima Direct media. Pioniri su pobedili kategoriji Best Social Media Campaign sa kampanjom „Bolje visiti na Guarani, nego na grani“ za Knjaz Miloš – Guarana.

Kako je rečeno, u ovim kampanjama vidi se da je u našoj industriji napravljen pomak na jednom kreativnom nivou.

O MIXX AWARDS IAB MIXX nagrada dodeljuje se najboljima u industriji, čime se postavljaju standardi koji inspirišu, edukuju i prikazuju najbolje prakse u industriji digitalnog marketinga. Ova nagrada prepoznaje digital marketing excellence i dodeljuje priznanje za izuzetne i najbolje cross media kampanje i projekte. Što znači da je svaki aspect prijavljenih radova podjednako bitan: strategija, kreativa, egzekucija korišćenje medija i rezultati. Nagrađeni su najbolji za koje se smatra da svojim primerom edukuju, inspirišu i predstavljaju najviše standard u industriji.

(Promo)

Kurir

Autor: Kurir