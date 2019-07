VUČIĆ O PODACIMA SVETSKE BANKE: Očekujem da Srbija za godinu dana bude prva na Zapadnom Balkanu po visini plata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas će Srbija do kraja godine biti najbolja u regionu i da očekuje da za godinu dana bude prva po visini plata na Zapadnom Balkanu.

On je kazao da će Srbija prema Svetskoj banci do 2020. godine biti prva po rastu u regionu, a da će u naredne tri godine BDP kumulativno porasti za 12,5 odsto.

"MMF kaže da će BDP per capita do 2023. iznosti skoro 10. 400 dolara po glavi stanovnika. Što je u odnosu na 2018. godinu povećanje za 44 odsto. To je najveći rast u poređenju sa susednim zemljama", rekao je Vučić novinarima u Beogradu.

(Kurir.rs/Beta)

