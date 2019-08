DŽABA JE KREČILA! Božana Vujinović puštena iz pritvora u Bečićima pošto je uhapšena ZBOG PROSTITUCIJE! Evo kako je potrošila PARE OD LJUBAVNIH USLUGA!

Plejboj zečica Božana Vujinović, koja je pre tri dana bila uhapšena u Crnoj Gori zbog sumnje da je naplaćivala seksualne usluge, novčano je kažnjena i puštena je na slobodu, nezvanično saznaje Kurir.



Prema rečima našeg izvora, zečica je nakon privođenja sprovedena sudiji za prekršaje i platila je 500 evra kako bi izbegla zatvor zbog bavljenja najstarijim zanatom.



- Božana i manekenka Aleksandra Morača uhapšene su u noći između utorka i srede u luksuznom hotelu u Bečićima. U tom trenutku su bile u društvu šestorice Turaka koji su navodno svakoj platili 500 evra za druženje - kaže naš izvor iz Crne Gore i nastavlja:

Pale u hotelu

- Nakon privođenja, nadležni su ih upoznali s propisima u Crnoj Gori. Naime, bavljenje prostitucijom je i u zakonu Crne Gore, kao i u zakonu Srbije, prekršaj, a ne krivično delo, zbog čega prostitutke imaju mogućnost da plate novčanu kaznu. U zatvor odlaze samo ako nemaju novca.



Naš izvor kaže da je Božana platila prekršaj i da je puštena. Navodno, isti slučaj bio je i sa manekenkom.



Podsetimo, Kurir je početkom leta pisao da starlete, manekenke, ali i atraktivne devojke nepoznate javnosti iz Srbije svakog leta odlaze na primorje, uglavnom u Crnu Goru i Hrvatsku, gde se bave VIP prostitucijom.



- Njih uglavnom unajmljuju bogati Crnogorci, kao i njihovi gosti iz inostranstva, a devojke dane provode na luksuznim jahtama i u skupim hotelima. Božana je jedna od omiljenih devojaka, a poznato je da je ona radila za makroa Mihajla Maksimovića, koji se od zimus nalazi u pritvoru. Veruje se da je sada počela da radi sama, a moguće je i da se povezala s nekim od crnogorskih makroa - kaže izvor i dodaje da u Crnoj Gori postoje tri madam, koje organizuju jahting prostituciju.



Smeštaju jedna drugoj



- Nije tajna da one jedna drugoj smeštaju i nameštaju hapšenja. Nije isključeno ni da je to bio slučaj i u najnovijem hapšenju u Bečićima. Postoji mogućnost da je konkurencija prijavila Božanu i Aleksandru, tako da ih je policija praktično uhvatila na delu - kaže izvor iz susedne države.

foto: Privatna Arhiva



Eskort dame, kako objašnjava naš izvor, retko kada same ugovaraju posao s klijentima.



- S obzirom na to da je Maksimović u pritvoru, veruje se da su njegove devojke počele same da se snalaze i da imaju svoje lične kanale kojim dolaze do klijenata koje zabavljaju na jahtama - dodao je naš izvor.

Cene variraju

ESKORT DAME PRISTAJU NA SVE Među elitnim jahting prostitutkama ima i žena koje su manje poznate javnosti, a koje se predstavljaju kao manekenke, ali na spisku se nalaze i doktorke, bankarke, kreatorke...

- Cena im nije ista, a zavisi i od toga da li na jahti provode nekoliko sati ili dana. Šema je ustaljena, na primorje stižu avionom, smeštaju se na jahtu i pristaju na bahanalije koje klijent traži od njih. Najčešće se istovremeno iznajmljuje više devojaka - kaže sagovornik Kurira i podseća da su pre tri godine, u marini u Tivtu, sa kokainom u gaćicama uhapšene četiri starlete dok su pokušavale da se ukrcaju na jahtu.



Kurir.rs/Ekipa Kurira

Foto:Privatna Arhiva

Kurir