POSTAVLJEN KAMEN TEMELJAC ZA STANOVE BEZBEDNJAKA! Vučević: Napravićemo moderne objekte, a gradimo i atletski centar za sportiste

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić položili su kamen temeljac za izgradnju stanova namenjenih pripadnicima snaga bezbednosti. Polaganju kamena temeljca prisustvovali su potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, ministar odbrane Aleksandar Vulin, kao i predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović.

foto: Grad Novi Sad

Kako je rekao gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević reč je o zajedničkom projektu Vlade Srbije i Grada Novog Sada, u prvoj fazi gradi se 548 stanova, a pripadnici snaga bezbednosti moći će da ih kupe po ceni od oko 500 evra za kvadratni metar.

foto: Grad Novi Sad

- Ponosan sam i srećan što počinje realizacija projekta koji je predsednik Aleksandar Vučić najavio pre više od godinu dana, a mi kao Grad učinićemo sve da ovo bude jedno moderno, lepo opremljeno naselje, prijatno za život. Neće ovde biti geto, niti socijalni stanovi, već moderni objekti sa svim propratnim sadržajima, a gradiće se i atletski centar gde će sportisti imati odlične uslove za trening. Promenićemo "krvnu sliku" ovog dela grada, a konačno imamo mogućnost da sve unapred predvidimo. To je najmanje što smo mogli da učinimo za pripadnike službi bezbednosti zbog svega što su učinili i što čine i u teškim i u mirnodopskim vremenima – naglasio je gradonačelnik Vučević.

foto: Grad Novi Sad

Premijerka Brnabić istakla je da Srbija vodi politiku dela, a ne politiku reči.

- Nakon Niša, Vranja, Kraljeva, Kragujevca i u Novom Sadu počinje gradnja stanova, i to je način da kažemo hvala onima koji stavljaju svoje živote u opasnost da bi životi svih građana bili mirni i bezbedni. Ceo ovaj projekat takođe pokreće građevinsku industriju i osamdeset posto materijala je domaćeg porekla. To je pokazatelj snažnije ekonomije i boljeg budžeta Republike Srbije, a sve zahvaljujući reformama koje je 2014. pokrenula Vlada na čelu sa Aleksandrom Vučićem – rekla je Ana Brnabić i pomenula značaj još dva velika projekta u Novom Sadu do kraja godine, odnosno početak izgradnje i rekonstrukcije Kliničkog centra Vojvodine i izgradnje Biosens instituta koji, kako je ocenila, stavlja Novi Sad i Srbiju na evropsku mapu izvrsnosti i inovacija.

foto: Grad Novi Sad

Zorana Mihajlović takođe je istakla važnost projekta za domaću privredu i industriju, s obzirom na to da su angažovane domaće kompanije.

foto: Grad Novi Sad

- Na inicijativu predsednika Vučića, prethodnih godina mnogo se uradilo za one od kojih tražimo da rizikuju svoje živote i brane našu slobodu. Obezbedili smo im nove uniforme, nova vozila, povećali smo im plate i sada, što je najvažnije za njih i njihove porodice, obezbedićemo im krov nad glavom, pod povoljnim uslovima – zaključio je Nebojša Stefanović.

Grad Novi Sad

Kurir