MILORAD PUPOVAC: Nisam četnik, neću se izviniti!

Onima koji me svrstavaju u zločince i ubice reći ću da nisam i nikad od njih neću tražiti izvinjenje

Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorad Pupovac izjavio je da se neće odazvati „pozivu“ da se izvini zbog svojih izjava o navodnom upoređivanju današnje Hrvatske i ustaške NDH.

Pupovac je podsetio da je on u Hrvatskoj, u kojoj živi, bio nazivan raznim imenima, da su ga različito kvalifikovali i da ni od koga nije tražio izvinjenje:

- Ja nisam četnik, ali od onih koji misle da jesam ili kažu da jesam nikada neću tražiti izvinjenje.

Onima koji me svrstavaju u zločince i ubice reći ću da nisam i nikad od njih neću tražiti izvinjenje, onima koji me svrstavaju u tajne saradnike srpskih vlasti, stavljajući me u rizike, što je više od ugleda, ali i rejtinga u javnosti, nikad neću tražiti izvinjenje.

(Kurir.rs / Foto:BETA)

Kurir