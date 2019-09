EKSTREMNI SPORTOVI SU I U SRBIJI U MODI: Bandži i alpinizam NAJOPASNIJI! Ne idite na svoju ruku!

Planinski biciklizam, alpinizam, kajting, paraglajding, zip-lajn spust, bandži-džamping, jedrenje, civilno padobranstvo, surfovanje, skejtbording - za ove ekstremne sportove vlada veliko interesovanje kod građana Srbije.



Ljubitelji ovih sportova uglavnom su adrenalinski zavisnici, ali treba znati da oni nisu uvek bezazleni, mogu biti uzročnici mnogobrojnih povreda, a, nažalost, neki od ovih izazova mogu vas koštati i života!

Reper Dalibor Andonov Gru bio je veliki zaljubljenik u ekstremne sportove, koji su ga, nažalost, odveli u smrt. On je poginuo u ponedeljak vozeći kajt na Dunavu.

Ukoliko ste ljubitelji ovih aktivnosti, nikako ne treba da se njima bavite u svojoj režiji, jer upravo neiskustvo i nespremnost mogu dovesti do tragedije. Pored toga, ukoliko se odlučite da se oprobate u nekim od ovih izazova, to radite isključivo kod licenciranih firmi.



- Firme koje organizuju neke od tih aktivnosti moraju imati dozvole za rad, svoja osiguranja, testiranu i atestiranu opremu, moraju imati licencirane instruktore. Vrlo je bitno da vremenski uslovi budu povoljni za određenu aktivnost, ukoliko nisu, onda se onao mora odložiti, u suprotnom ste u opasnosti. Ako su uslovi nepovoljni, može se završiti kobno! - objašnjava za Kurir Luka Bulatović, licencirani ispitivač za adrenalinske sportove.



On naglašava da je vrlo bitno da ljudi koji se odluče za neku od ekstremnih aktivnosti dobiju fiskalni račun, koji je dokaz legitimnosti, ispravnosti i profesionalnosti.

- Verovatno ima pojedinaca koji muljaju sa opremom, zato treba apelovati na građane da idu kod proverenih ljudi, koji imaju firmu registrovanu za to. Nikad ne bi trebalo ići u svojoj režiji, recimo, da neko ode sam u planinu, ne treba surfovati tamo gde to nije dozvoljeno itd. Može biti opasno i ukoliko neko nema adekvatnu profesionalnu opremu. Ne treba ići kod nekog ko je samo instruktor, već kod firme koja organizuje i instruktora i vodiča - ističe Bulatović i dodaje:



- Najveći rizik može da nosi bandži, jer može doći do različitih strujanja vetrova. Veliki rizik nosi i alpinizam tamo gde nisu proverene staze.

BANDŽI-DŽAMPING

foto: Shutterstock Mogućnost teških povreda nije zanemariva, a lakše povrede i poremećaji se javljaju kod gotovo 50 odsto skakača. Neke od povreda koje se mogu javiti su prednje iščašenje nadlaktične kosti, mišićno-koštani bolovi u člancima nogu, vratu, leđima, prsima, zbunjenost, glavobolja, zamućen vid. Povrede grudi i trbuha nisu česte, ali kad se dogode, posledice mogu biti katastrofalne. Može doći i do gubitka sluha.

ALPINIZAM foto: Shutterstock Apinizam je ekstremna aktivnost zbog daleko težeg puta kojim se osvajaju vrhovi. Najpopularniji vid alpinizma je slobodno penjanje, u kom nije dozvoljeno korišćenje nikakve opreme za napredovanje, oprema služi isključivo za osiguranje od padova. U savremenom penjanju padovi i povrede su uobičajena stvar. Pored padova, opasnost pri usponu na planinske vrhove mogu biti odroni kamenja, pojava visinske bolesti, opekotine od sunca.

KAJTING foto: Shutterstock Kajting je površinski vodeni sport, koji podrazumeva kombinovanje aspekata vejkbordinga, snoubordinga, jedrenja na dasci, surfovanja, paraglajdinga, skejtbordinga i gimnastike u jedan ekstremni sport. Kajter koristi snagu vetra velikim kontrolisanim kajtom, sličnom vejkbordu ili maloj dasci, sa ili bez trake za stopala ili vezova. Može biti opasan ukoliko su nepovoljni vremenski uslovi.

ZIP-LAJN SPUST foto: Shutterstock Nije svaka zip-lajn destinacija i instalacija zip-lajn kluba bezbedna. Ako vam domaćini nisu pružili potrebnu, a kratku bezbednosnu obuku, ili još važnije, ako izostaje neophodna oprema za zip-lajn, nešto sigurno ne štima i trebalo bi ih zaobići. Ovi propusti mogu biti veoma opasni, nekad čak i kobni, pošto je neophodno da znate kako da pomognete sebi tokom neočekivanih incidenata.

PLANINSKI BICIKLIZAM foto: Shutterstock Vožnja po neravnim terenima i preskakanje opasnih litica i rupa mogu biti opasni, oni koji voze bicikl u ovim surovim uslovima imaju 90 odsto šanse da se povrede i da ozbiljno ugroze život. Vožnja bicikla ili kvada po brdskim i planinskim teško pristupačnim, neravnim terenima uz preskakanje opasnih litica i rupa je opasna razonoda. Pod dodatnim rizikom su oni koji se ekstremnim sportovima ne bave redovno, već krenu u avanturu tokom odmora.

PARAGLAJDING foto: Shutterstock Paraglajding, letenje zmajem, odnosno slobodan pad nose velike rizike. Najbitnija stvar, pored brzine vetra, vazdušnog pritiska i vidljivosti jeste stav aktera i njegova pripremljenost, a najbezbednije rešenje je letenje u tandemu sa iskusnim instruktorom. Povrede od padova su brojne, od iščašenja i lomova do posekotina i poderotina kože, a ni oni najnepoželjniji ishodi nisu retkost.

