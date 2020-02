PROFESOR RADE VELJANOVSKI: Kanali se ne isključuju dok traju pregovori! Građanima je oduzeto pravo da gledaju šta hoće

Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka, kaže da je zbog spora između Telekoma i Junajted medije građanima oduzeto pravo da gledaju šta hoće. Zato bi se u ovom slučaju, kako objašnjava, trebalo pozvati na pravo i evropsku praksu da je javni interes uvek na prvom mestu.

- Zakoni o elektronskim medijima i elektronskoj komunikaciji pisani su na osnovu stanja i prakse u Evropskoj uniji. A evropska praksa nalaže da svi građani moraju da imaju mogućnost da gledaju šta žele. U sporu Telekoma i Junajted medije ima elemenata nezakonitosti i pritisaka.

Praksa u Evropi je da je javni interes na prvom mestu, podržava se pluralizam izvora informacija. Evropska regulativa insistira da se u nacionalnim okvirima stvore te mogućnosti. Ako dođe do spora, kao što je to ovde slučaj, on može da se reši zakonima koji se pozivaju na evropsku praksu.

Isključeno je 17 kanala jer je to bio ultimativni zahtev Junajted medije uz pretnju krivičnom prijavom...

- Nisam advokat nijedne strane. Pravnički neka rešavaju tu situaciju. Gledaoci su izgubili mogućnost da gledaju šta hoće.

Kako da reše spor? Smatrate li da se radi o zloupotrebi, manipulaciji jer bi Junajted medija da pregovara samo o N1, a ne o celom paketu, gde su i Sport klub kanali, za koje su pretplatnici, kako pokazuju podaci, najviše zainteresovani?

- Iskustvo Evrope je da se kanali ne isključuju ni kada ugovor istekne, a sve dok se novi dogovor ne postigne. Ne prekida se emitovanje kanala dok se ne postigne dogovor.

(Kurir.rs / Foto:Beta / Luka Filipović)

Kurir