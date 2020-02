GRADSKI ODBOR SNS NOVI SAD: Strah od dugogodišnje robije tera Novakovića da izmišlja afere

Gradski odbor SNS Novi Sad saopštio je da je "iznošenje prepiske između preduzeća javnih preduzeća „Urbanizam" i „Vode Vojvodine" od strane potpredsednika Narodne stranke, marksiste i dokazanog kriminalca Borislava Novakovića, još jedan je pokušaj manipulacije građanima pred izbore na kojima nema ni teoretske šanse da pređe ni nedavno sniženi cenzus".

- Novaković je medijima prikazao papire koji ne potiču iz Gradske kuće i, samim tim, nije mogao da mu ih dostavi nikakav uzbunjivač. Propali marksista u celoj priči izigrava uzbunjivača, bolje rečeno, zbunjivača, sa ciljem da zaustavi razvoj Novog Sada. Gradski odbor SNS i ovog puta Novakoviću i njegovim pajtašima-kriminalcima poručuje da niko nema pravo da lažima zaustavlja razvoj grada, tera investitore iz grada, a mlade iz Srbije. Laži su Novakovićeva specijalnost, ali mora da zna da ogromna većina Novosađana ne pliva u mulju u koji se on davno zaglibio. U to će se već za nešto više od dva meseca uveriti i na izborima, a prizemljenje će biti veoma bolno za ljude koji su navikli da žive od laži, kriminala i pajtaških provizija - saopštavaju iz GO SNS Novi Sad.

Oni dodaju da "građani Novog Sada treba da znaju da uređenje priobalja ne podrazumeva nikakvo nelegalno rušenje, već naprotiv, izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa, parkova, drvoreda, travnjaka, sportskih terena, savremene marine, a pre toga uklanjanje velikog broja divljih deponija".

- Biće urađeno sve ono što nekadašnja stranka Borislava Novakovića nije bila sposobna da uradi za tri mandata od 1996. do 2012. godine - navode oni ističući da će SNS i ovaj projekat, kao i sve prethodne, sadašnje i buduće, uraditi po Zakonu.

- Upravo javna preduzeća „Urbanizam" i „Vode Vojvodine" rade na tome da sve bude urađeno u skladu sa Zakonom, a Novaković medijima pokazuje samo deo Uredbe koju citiraju stručnjaci iz „Voda Vojvodine", što daje potpuno iskrivljenu sliku o celom slučaju. Novaković i deo opozicije iznosi lažne podatke u vezi sa uređenjem priobalja kao što je iznosio i za Tržni centar „Promenada" za koji su tvrdili da će potonuti. „Promenada" ne samo da nije potonula, već je postala najposećenije mesto u Novom Sadu. Koliko su laži tek izrekli o uređenju Limanskog parka, koji ne samo da nije betoniran, nego sada ima više zelenila nego što je ikada imao. Novakoviću bi bolje bilo da obavesti građane gde se nalaze četiri miliona evra, koliko je ukrao od gradnje Bulevara Evrope i javno objasni zašto je priznao krivicu? Upravo strah od vučenja bukagija i dugogodišnje robije je razlog izmišljanja afera - navode oni.

Kurir