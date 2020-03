SVIM UČENICIMA OMOGUĆENO ŠKOLOVANJE OD KUĆE: Kreću i predavanja za srednjoškolce

Za đake u Srbiji koji prate nastavu na daljinu danas je radna subota jer je emitovanje časova na RTS 3 počelo u utorak. Osnovcima predavanja počinju ujutro u osam sati, dok od ponedeljka nastavu mogu pratiti i na RTS 2.

Osnovci nižih razreda nastavu mogu pratiti od osam do 14.45 sati na RTS 2, a đaci od petog do osmog razreda od osam sati na RTS 3. Od ponedeljka će radnim danima od 15.30 do 20 sati biti predavanja iz opšteobrazovnih predmeta za srednjoškolce. Uz nastavu na daljinu ide i tzv. formativno ocenjivanje, a koje zahteva veću interakciju đaka i nastavnika korišćenjem elektronskih mreža i platformi.

- To podrazumeva zadatke kao što su eseji, razvoj postera, korišćenje elektronske pošte, virtuelni grupni rad, Skajp ili Vajber intervjui, Pauer point prezentacije (PPT), istraživački zadaci, igranje uloga u virtuelnoj učionici, učenički portfolio, sačinjavanje individualnih planova karijernog razvoja i slično - navode iz Ministarstva i dodaju da je na veb-stranicama Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Ministarstva prosvete moguće naći alate za interakciju, razvoj kvizova i upitnika i alate za saradnju i deljenje koji znatno mogu da olakšaju rad nastavnika. Jedan od načina za formativno ocenjivanje je i e-portfolio učenika koji je zbirka učeničkih radova. Elektronski dnevnik pored sumativnih ocena ima i polja za formativnih procena, koje će biti iskorišćeni za sumativno ocenjivanje na kraju nastavne godine.

Onlajn obuka nastavnika za korišćenje platforme Majkrosoft tims, koja je prilagođena za učenje na daljinu, počela je juče, a u pripremi su i video-uputstva za rad. Obuke će biti četiri dana nedeljno, dva puta dnevno.

Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je juče da razrađuje više scenarija kako da se završi školska godina i upišu đaci u srednje škole i na fakultete, i to ako škole budu zatvorene do 1. maja, 15. maja, 31. maja, 15. juna ili kraja juna.

- Svi mogu da budu relaksirani kada je u pitanju upis dece u srednje škole i na fakultet, ali i za polazak u osnovnu školu - naveo je on.

Dodao je da samo fakulteti koji imaju akreditovane programe za učenje na daljinu mogu da organizuju i ispite na daljinu, kao i da će biti pomeren aprilski rok.

Nacionalne manjine ČASOVI MATERNJEG NA RTV Nastava predmeta maternji jezik na mađarskom, slovačkom, rumunskom, rusinskom i hrvatskom jeziku za đake osnovnih škola počeće da se emituje na Drugom programu RT Vojvodine od ponedeljka, 23. marta. Časovi će se emitovaće radnim danima od 7.45 do 17.45, a sva predavanja moći će da se prate i na odloženom gledanju na sajtu www.rtv.rs.

