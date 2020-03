Vučević zahvalio baki na pismu: Draga Ljubice, hvala vama i najstarijim sugrađanima za sve što ste radili za nas

Хвала драгој суграђанки Љубици Амиђић на предивном писму и гесту. Драга Љубице, ви, најстарији суграђани сте дизали ову земљу за нас, за будуће генерације, и сваку меру коју спроводимо и све што радимо, радимо како би вас сачували, како би вас заштитили. Хвала вам на свему што сте урадили и што радите за нас, останите у кућама, помозите и себи и нама, а ми смо ту да вам омогућимо све што је потребно. #gradnovisad #gradonacelnikmilosvucevic #covid_19 #ostanikodkuće

