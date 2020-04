Vučević: Bez naplati tezgi dok pijace ne rade, lokalima tri modela za plaćanje kirija

Gradonačelnik Miloš Vučević je govoreći o setu ekonomskih mera za pomoć privredi izazvane epidemijom korona virusa rekao da se radi na dva fronta.

On je za Radio televiziju Vojvodine izjavio da je prioritet borba protiv pandemije i očuvanje života i zdravlja građana, ali da se i te kako misli na ekonomski oporavak.

- Pored državnog paketa Grad Novi Sad spremio je paket plus. Država naravno nosi najveći teret i nosilac ekonomske podršake za priprednike, a mi ćemo omogućiti taj dodatni paketonih privrednika koji su u direktnom kontkatu sa Gradom Novom Sadom. Mi smo prvi grad u Srbiji koji je zatvorio pijace i mislim da je to bila dobra odluka. Koliko god da sam dobio poziva protesta, na kraju su i svi ostali gradovi morali da ih zatvore. Pijačari su bez pomoći i države i grada već organizovali i napravili onlajn prodaje. Ali, štab za vanredne situacije doneo je odluku da nikome nenaplaćujuje zakup tezge dokle god da su pijace zatvorene. Rezervacije za tezge koje su već plaćene raučunaćemo za period kada se pijace budu ponovo otvorile - naglasio je Vučević i dodao da to nije jedina mera.

- Osim toga predložili smo popuste za lokale koje rade u skolpu tržinica, odnosno pijaca a koje ne rade. Takođe, popust će da važe i za lokale koji rade, a koji se nalaze sa spoljne strane pijace. Što se tiče ugostiteljskih objekata, frizerskih salona, svih lokala koi se nalaze u poslovnom prostoru Novog Sada, za njih smo predvideli tri modaliteta i svako će moći da odluči koji mu model najviše odgovara. Prvi model je da na redovan popust koji iznosi do 30odsto dobijaju još 50 odsto popusta ako redovno izmiruju svoje obaveze, drugi model da ne platite račune dok traje vanredno stanje za zakupninu, ali da do kraja 2020 godine plate obaveze dobiju pospust od 50 odsto, dok je treći da sve to plate u 2021. godini u 12 jednakih mesečnih rata bez kamata ali bez popusta - naglasio je Vučević i dodao da se bore za našu privredu.

- Situacija sa lokalima u Spensu je još teža pa će oni imati popost i do 60 odsto, osim za prehrambene radnje i apoteke koje rade koji će takođe dobiti popust ali ne toliki – istakao je on.

Grad Novi Sad

Kurir