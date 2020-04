Gradonačelnik Laban: Grad se vraća u normalu, ali ne treba da se opuštamo prerano jer borba još nije završena

„ Život u Subotici polako se vraća u normalu, sledeći korak je relaksiranje života i vraćanje u redovan rad gradskih preduzeća, ali je neophodno da se navikavamo na nove mere predostrožnosti“, istakao je gradonačelnik Subotice Bogdan Laban, uz informaciju da je na teritoriji Subotice od početka epidemije do sada registrovano ukupno 49 potvrđenih slučajeva zaraženih Kovid-19 virusom.

Shodno Odluci Vlade Srbije, od danas su olakšane pojedine mere preduzete u borbi protiv širenja korone virusa. Prema odluci Gradskog štaba za vanredne situacije u Subotici će od danas, 27. aprila 2020.g., biti dozvoljen rad frizerskim i kozmetičkim salonima, salonima za negu lepote, kao i fitnes centrima i teretanama, a rad pijaca omogućen je još pre nekoliko dana. Priređivači posebnih i klasičnih igara na sreću mogu, od danas nastaviti sa priređivanjem igara bez mogućnosti posluživanja hrane i pića.

„Napominjem da su detaljnija uputstva i Instrukcije koje se tiču rada objekata sastavni deo današnje Naredbe gradskog štaba, predočeni su sredstvima informisanja i na sajtu Grada i sa njima se građani i vlasnici objekata mogu upoznati“ istakao je Laban i podvukao da je potrebno da svi objekti obavljaju svoju delatnost uz korišćenje zaštitne opreme - maski, rukavica i dezinfekcionih sredstava.

Neophodno je da objekti poput teretana i fitnes centara, usled prirode delatnosti, dodatno pojačaju dezinfekciju objekata i posebnim protokolima urede način rada, a pre svega vode računa o socijalnoj distanci i broju ljudi koji borave unutar objekta.

On je podsetio na preporuku da se zbog ograničenja broja ljudi, delatnost u ovim objektima obavlja samo po principu zakazivanja termina, čime će se izbeći okupljanje većeg broja ljudi u zatvorenom prostoru.

„Sve ovo dugo traje, ali tako je moralo da bude, kako bismo sačuvali živote i zdravlje. Odrekli smo se redovnih normalnih navika, jer distanciranje je ubedljivo najbolja preventiva u borbi sa ovakvim virusom“ naglašava gradonačelnik Subotice, I dodaje:

„Počeli smo sa odlukama koje vraćaju polako sve u neke normalne tokove,ali borba nije završena. Bitno je da naši sugrađani shvate zašto nije sve odmah relaksirano i zašto se ide sve postepeno.“

Od danas penzioneri mogu svaki dan po jedan sat nakon 18 časova u šetnju.

Dezinfekcija objekata i prostora radi se redovno, a kontakt centar otvoren pri Gradskoj upravi i dalje funkcioniše, i do sada je u pomogao u dostavi namirnica za oko 1200 naših najstarijih sugrađana.

Što se tiče vrtića, po rečima gradonačelnika, čekaju se uputstva Ministarstva. U svim objektima urađena je dezinfekcija prostora, kosi se trava i spremno će se dočekati otvaranje objekata kada se za to dobiju instrukcije, i u obimu u kome će to biti propisano. Videćemo da li će to biti za svu decu, ili će u početku biti primljena deca čije se roditelji prvi vraćaju na posao.

„ Grad se vraća u normalu, to je evidentno i po intenzitetu saobraćaja i po broju ljudi na ulicama. Ne treba da se opuštamo i zavaravamo jer borbu još nismo završili i preterano opuštanje moglo bi nas dovesti u neželjenu situaciju“ naglasio je Laban.

TV Subotica

Kurir