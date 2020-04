SVETSKA NESTAŠICA! CENA ZLATA IDE U NEBESA! Covid 19 je sve promenio, evo šta će se desiti sa PLEMENITIM METALOM!

COVID 19, na sreću svih nas, polako ali sigurno usporava. Svet, uz velike mere opreza počinje da se vraća u normalu. Mnoge fabrike, koje su obustavile svoju proizvodnju, planiraju pokretanje proizvodnih procesa. Transport roba u celom svetu i dalje usporeno funkcioniše, što je produžilo nestašicu nekih proizvoda koji nisu od vitalnog značaja .

Jedno od tržišta na kom i dalje vlada prava nestašica, jeste tržište fizičkog zlata. Fizičko zlato, predstavlja zlato najveće čistoće 999,9, koje evropski i naši zakonodavni okviri prepoznaju kao investiciono zlato.

Zašto se kaže fizičko zlato? Dakle, to je zlato koje se fizički isporučuje kupcu.

Poslednjih meseci, u celoj Evropi, skoro da je bilo nemoguće kupiti zlatni dukat, ili zlatnu polugu. Najveći proizvođači investicionog zlata, smešteni u južnoj Švajcarskoj - Argor Heraeus i Valcambi koji su obustavili proizvodnju u cilju zaštite ljudskih resursa, razmatraju da u narednim mesecima pokrenu svoje proizvodne linije.

Masovni karantini širom sveta i ostale zaštitne mere koje su vlade sprovodile u cilju sprečavanja širenja virusa i zaštite zdravlja svojih građana, doveli su do toga da se ljudi nisu mogli kretati, a samim tim i trošiti novac. Kao posledica toga došlo je do pada ekonomske aktivnosti. Sve grane privrede su pogođene. Neke u većoj, a neke u manjoj meri. Hotelijerstvo i ugostiteljstvo beleže nezapamćene gubitke.

Pandemija je dovela ceo svet na prag nove recesije. Međunarodni Monetarni fond izašao je s projekcijom da se celi svet nalazi pred velikom recesijom. Upravo iz tih razloga, mnogi ulagači želeli bi da kupe zlato upravo sada. Ulagači se plaše za svoj novac, žele pod hitno da ga osiguraju i imaju blizu sebe. Mišljenja smo da ne treba upadati u paniku i da u narednom periodu treba da nastavimo da sprovodimo preventivne mere kako bi smo zaštitili zdravlje svih nas. Život nema alternativu.

Zlato je pokazalo visoku rezistentnost u ovakvim situacijama. Zato ga žele svi posedovati pre početka recesije. U ekstremnim situacijama, kakva je ova, investiciono zlato gotovo da je nemoguće kupiti. Kupovinu je bolje uvek obaviti u normalnim okolnostima, što u konkretnom slučaju znači, nakon okončanja pandemije. Ono što smo u ovoj nepredvidivoj situaciji videli, jeste to da investiciono zlato može da se unovči i u ekstremnim situacijama, kakva je ova.

Poznato je da vrednost zlata u toku trajanja recesije zna da se uveća više puta. Vrednost zlata u toku recesije koja je zahvatila svet 2008 godine uvećala se 280 %! Nakon okončanja ekonomske krize vrednost se stabilizovala, ali cena je ostala uvećana oko 200 odsto. I tokom trajanja krize, koja je nastupila 2008. godine, svetsko tržište fizičkog zlata zahvatila je velika nestašica.

Zlato je lako prenosivo, lako se skladišti ne gubi vrednost, oslobođeno je uticaja monetarnih centara itd.

Na jednoj strani imamo povećanu potražnju, a na drugoj imamo ponudu približno jednaku nuli.

To je dovelo do porasta vrednosti zlata na otvorenom tržištu (berzi).

RAST NE ODSLIKAVA REALNU SITUACIJU na tržištu zbog toga što se tražnja za fizičkim zlatom ne registruje, zbog obustavljanja proizvodnje od strane najvećih proizvođača. Samim tim i ne utiče kao fundamentalni element, u formiranju ravnotežne cene na otvorenom tržištu, tj.na svetskoj berzi.

Drugi element, na koji se odrazlila nestašica zlata jeste razlika između SPOT cene ( trenutna cena zlata na berzi ) i cene fizičkog zlata. Uvek su fizički zlatnici i poluge bili skuplji od spot cene. Ta razlika, u normalnim okolnosima kretala se od 3-4% u korist fizičkog zlata. Sada se ta razlika na svetskom nivou kreće oko 10 i vise procenata.

Porast premije (razlike) u korist fizičkog zlata apsolutno je logičan iz dva razloga.

Prvi razlog

Zbog velike nestašice fizičkog zlata na svetskom tržištu.

Drugi razlog

Ulagačima je postalo jasno da je mnogo sigurnije imati kod sebe fizičko zlato, od nekog digitalnog zapisa na berzanskom serveru (papirno zlato kupljeno na berzi).

HOĆE LI SE TRŽIŠTE ZLATA NORMALIZOVATI?

Nakon okončanja pandemije proizvođači zlata nastaviće normalno da rade. Svi investicioni centri nastaviće normalno da vrše distribuciju zlata. Premije će se vratiti na period pre krize.

U momentu kada kovnice počnu sa radom fizička tražnja za zlatom počeće da se registruje i neminovno će doći do osetnog porasta vrednosti zlata .

Ako svetska ekonomija uđe u recesiju možemo očekivati i višestruki rast vrednosti ovog plemenitog metala.

Eksperti američke multinacionalne finansijske grupacije "Bank of America", pre početka pandemije prezentovali su analizu kretanja vrednosti zlata za naredni period. U analizi su predvideli da će unza zlata do kraja 2021. dostići vrednost od 2.000 US dolara.

Međutim, pre nekoliko dana ista analiza je revidirana. U korigovanoj analizi, isti eksperti predviđaju da će do 31. decembra 2021. godine vrednost unce dostići neverovatnu vrednost od 3.000 američkih dolara!

Suštinski, to bi značilo da će svet ući u jaku recesiju i da će se vrednost zlata u narednom periodu bezmalo duplirati. Temelji ove analize naverovatnije su bazirani na ekonomskom usporavanju, na projekcijama MMF-a za naredni period, kao i na iskustvu iz 2008. godine koje je imao ceo svet.

Napomijemo da svaku analizu treba uzeti sa određenim stepenom rezerve.

Posedovanje investicionog zlata može se smatrati najboljom imunizacijom (vakcinom ) za finansijski imunitet svakog odgovornog čoveka.

