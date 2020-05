Vučević: Đilas izmislio da su mu napali decu pa se sad preko pomagača “sveti” Vučićevoj deci jer nose časno prezime

Nakon snimka Dragana Đilasa u kom tvrdi da su njegova deca uplašena, jer se u blizini njihovog doma sa obližnje zgrade preko razglasa čulo "Ðilase lopove", oglasio se i Miloš Vučević, potpredsednik SNS.

- Dragan Đilas, samozvani političar ogrezao u kriminalu, tajkun i lopovčina, glumac amater i bestijalna lažovčina, kada je video da lažnim suzama nije postigao to što je želeo, angažuje plaćeničke, antisrpske medije da nastave monstruozne napade na decu predsednika Aleksandra Vučića. Sve što pišu je laž! Sve je samo dokaz da su duvači, pištači i lupači dotakli dno dna!! Da su izduvali! A to što je Đilas izmislio da je neko napao njegovu decu, pa sad se ponovo preko svojih medijskih pomagača "sveti" Milici, Vukanu i Danilu, samo zato što nose jedno časno prezime, to je dokaz da Đilas nije samo lažov i lopov, već i monstrum. Takvi napadi moraju pod hitno da se zaustave! Moramo da sačuvamo našu decu od neljudi! - istakao je Vučević.

