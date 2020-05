Vučević: Krajem maja Promenada verovatno počinje da radi i kreće nova podele paketa za penzionere

"Izbegli smo najgori ekonomski i zdravstveni scenario - nije bilo masovnijeg otpuštanja tokom vanrednog stanja, a poslednjih 5 dana u gradu imamo nula novoobolelih" , kaže gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, ali upozorava da nije vreme za opuštanje.

Gostujući u emisiji "Grad i mi" RTV –a, on je izjavio da je, prema podacima Nacionalne službe za zapošnjavanje, do kraja aprila u Novom Sadu registrovano 14.555 nezaposlenih. Tokom vanrednog stanja evidentirano je novih 650, ali u ukupnom zbiru do kraja aprila u Novom Sadu ima 226 manje nezaposlenih u odnosu na isti period prošle godine, objašnjava gradonačelnik.

Upitan da li se plaši da će taj broj biti povećan s obzirom na to da tržni centar "Promenada" još nije otvoren, on odgovara:

"Sećate se da sam godinu dana bio izložen kritici zašto "Promenada" radi bez upotrebne dozvole, iako je samo primenjivan zakon do kad oni mogu da rade sa privremenim dozvolama, i sada kada su ti rokovi istekli, samo se pokazalo ono o čemu se sve vreme zalažem, a to je da niko nije jači od zakona. Mislim da im još mrvica fali da dobiju sve uslove za upotrebnu dozvoli, i imam uveravanja da im za to treba par dana. Ove nove okolnosti, zatvorene granice jer menadžment koji je u Rumuniji trebaja fizički da dođe da potpišu i preuzmu neke papire, ceo proces otežavaju. Ali nama je u intersu da oni rade, da sa svakim investitorom gajimo partnerske odnose, ali insistiramo na tome da se sve radi po zakonu", kaže Vučević.

Zahvalnost Novosađanima za plaćanje poreza

Gradonačelnik zahvaljuje Novosađanima na dobrom odzivu za naplatu poreza na imovinu, i poziva sve građane da taj posao obave elektronskim putem naglašavajući da je sistem potpuno bezbedan.

"Na sajtu Gradske poreske uprave jasno se pokazuje koliko smo uštedeli na plaćanju papira, poštarine i to sve automatski ide u zeleni dinar na ozelenjavanje Novog Sada", napominje Vučević.

Lekari odlučuju o održavanju Exita

Da li ima šanse da Exit ovog leta proslavi 20 godina na Petrovaradinskoj tvrđavi?

"Biće onako kako budu rekli rekli lekari, u zavisnosti od procene epideiološke situacije i organizacionih kapaciteta i sposobnosti festivala. Još nije doneta odluka. Moj stav je da ako bude mogao da se odloži festival, onda možemo da govorimo o avgustu mesecu. Ta odluka će svakako biti doneta na državnom nivou. Neće tu biti jednostrane procene, ja prvi neću dozvoliti da se neko igra sa zdravljem Novosađana", rekao je Vučević.

Na zahtev za pomoć od strane zakupaca lokala u "Promenadi" koja još nije otvorena a od njih se traži da plaćaju pun iznos zakupnine za vreme dok nisu radili, gradonačelnik poručuje.

"Grad stoji iza njihovih zahteva iako ne možemo da utičemo na to da li će im vlasnici tržnog centra izaći u susret. Ja sam menadžmentu u Bukureštu poslao predlog da urade isto to što rade grad, država i drugi tržni centri, i imam neformalno obećanje da će nam do utorka dati odgovor. Mislim da moraju da imaju razumevanja za zakupce. Ja bih imao, da sam na njihovom mestu", naglašava Vučević i dodaje da veruje da će do kraja meseca biti ispunjeni svi uslovi da "Promenada" dobije upotrebnu dozvolu, i da će početi da radi.

Na pitanje da li je epidemija korona virusa uticala na to da "preseče" i konačno se donese odluka prodaji izgorele zgrade Radničkog univerziteta, gradonačelnik Vučevć kaže da ništa nije rađeno preko noći.

"Prošlo je 20 godina, u međuvremenu su se razne stvari dešavale, Novi Sad je i izgubio vlasništvo nad zgradom, pa smo je poslednjih godina vratili, imali brojne razgovore sa predstavnicima Vlade Srbije, raspisivali neobavezujući javni poziv za javno – privatno partnerstvo i klasičnu kupoprodaju. Naša je procena da je sigurnije za grad da ide na klasičnu prodaju, i to je oglašeno. Investitor može da ga rekonstruiše ili sagradi novi, ali nikako neće biti moguće da na toj lokaciji bude stambena zgrada. Početnu cenu je odredila poreska uprava, i sa zemljištem iznosi oko 3, 8 miliona evra", kaže Vučević.

Od ponedeljka oko 2.000 mališana u vrtićima

"Oko 1500 dece bilo je prve nedelje u objektima "Radosnog detinjstva", sve je prošlo u najboljem redu, a imali smo stalni nadzor prosvetne i sanitarne inspekcije. Za sledeću nedelju je prijavljeno 500 mališana više. Od ponedeljka će "Radosno detinjstvo" obaviti novu anketu sa roditeljima, da provere kakva je zainteresovanost. Nećemo nikoga da ispitujemo da li su prijavljeni ili nisu, a do sada nikoga nismo vratili",napominje je Vučević.

Gradonačelnik Novo tog Sada najavljuje da će do kraja meseca biti nastavljena podela paketa pomoći. Kako kaže, od 33.000 paketa penzonerima sa najnižim primanjima, ostalo je 1700 nepodeljeni, i te pakete će dobiti korisnici socijalne pomoći: 353 porodice sa troje ili više dece, 534 samohranih roditelja, svi sa evidencije Centra za socijlani rad. Takođe, paketi će biti podeljeni osobama koje su evidentirane da su ostale bez posla u toku vanrednog stanja, a njih je 650. Pakete će i dalje deliti volonteri, a krajem maja kreće nova akcija pomoći za sve penzionere sa manjim mesečnim primanjima i socijalno ugrožene kategorije stanovništva, najavljuje Vučević.

