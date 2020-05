DEMOKRATSKA STRANKA PUCA PO ŠAVOVIMA: Šef niškog DS oduvao Zorana Lutovca, ide na izbore!

Miodrag Stanković, predsednik gradskog odbora Demokratske stranke u Nišu, koji važi za jedan od najjačih odbora ove stranke, podneo je ostavku na funkciju jer izlazi na predstojeće lokalne izbore u tom gradu u okviru grupe građana „Niš moj grad“.

Kao razlog ostavke naveo je to što nije uspeo da promeni odluku rukovodstva DS o bojkotu lokalnih izbora.

- Nisam želeo ranije da o tome govorim u javnosti, poštovao sam odluku moje stranke, ali moj stav se znao od početka - rekao je Stanković za medije.

On je pojasnio da je njegov stav, kao i stav njegove stranke, da republičke izbore treba bojkotovati, i to iz više razloga, ali da na lokalne treba izaći. To je zato, dodato je, što se na tom nivou rešavaju životni problemi građana. Iako se u javnosti spekulisalo da je on i ranije učestvovao u kampanji, Stanković je te navode odbacio i poručio da je čekao sednicu Glavnog odbora i odluku o lokalnim izborima.

foto: Beta / Branislav Božić

- S obzirom na to da ta sednica nije održana i ne zna se kada će, od danas (juče) uključujem se u punom kapacitetu u kampanju velike koalicije „Niš je moj grad“, koja je na prošlim izborima osvojila drugo mesto, odmah posle SNS - naveo je Stanković, na čije dosadašnje mesto je imenovan Vladimir Domezet, dosadašnji potpredsednik gradskog odbora.

Sednica Glavnog odbora DS zakazana za 31. maj pomerena je za 21.jun. Međutim, kako saznaje Kurir u vrhu DS, pitanje je da li će se sednica održati i tada.

(Kurir.rs / K. B. / Foto:Printskrin)

Kurir