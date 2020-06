Vučević: Sutra se zatvara bolnica na Novosadskom sajmu

Sutra se zatvara prirvemena bolnica na Novosadskom sajmu, gde trenutno ima manje od deset pacijenata, izjavio je danas gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

On je tu činjenicu označio kao sjajnu vest, jer je to, kako je rekao, to znači "da smo na dobrom putu u Vojvodini".

Na Infektivnoj klinici Kliničkog centra Vojvodine nema više od 10-11 pacijenata, te da očekuje da epidemiološka situacija u Vojvodini bude dobra.

- Ja ne znam da li smo mi, u poslednjih 30 dana, imali četvoro ili petoro zaraženih u Novom Sadu. Mislim da je Novi Sad imao ispod 200 zaraženih za sve vreme. Za grad od 400.000 stanovnika priznaćete to nije mnogo - rekao je Vučević.

Uporedio je te podatke sa onima u Valjevu, koji je od Novog Sada manji šest puta, takođe imao preko 200 zaraženih.

- Ne takmičim se ni sa kim, nije lepo, nije prijatno, ali hoću da kažem, ne možete da kažete da je sjajno prošao, jer imate izgubljene ljudske živote, nažalost, ali za grad od gotovo pola miliona stanovnika, a kreće se još koliko ljudi okolo, dobro smo prošli - zaključio je Vučević.

(Foto: Grad Novi Sad)

