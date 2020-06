Gradonačelnik Vučević: Takmičimo se sa sobom, a ciljevi su nam titula zelene prestonice Evrope, vrtići, radna mesta

Vest da su američki investitori iz oblasti IT industrije kupili od Grada Novog Sada parcelu za 7,7 miliona evra signal je da Novi Sad nastavlja da se penje na lestvici najprivlačnijih investicionih destinacija, i da ih ni vanredno stanje zbog korona virusa u tome nije zaustavilo.

Ako gradonačelnika Miloša Vučevića pitate kako to komentariše, skromno će odgovoriti da je sve očekivano i da su Novosađani to svojim radom zaslužili.

S druge strane, činjenica je da je Novi Sad koji danas nosi titule omladinske i kulturne prestonice Evrope, pre samo 8 godina bio na ivici bankrotstva, bez investicija, fabrika i sa komunalnim sistemom pred kolapsom.

- Ne živimo od prošlosti, ali je i ne zaboravljamo - kaže gradonačelnik Miloš Vućević, za portal Srbija Danas.

- Izuzetno je važno to što smo imali političku stabilnost i odlično razumevanje i saradnju sa republičkom i pokrajinskom vlašcu. Ni jedna vrata nisu bila zatvorena za naše ideje i projekte, i ta sinergija je velikim delom uticala na to gde je danas Novi Sad. Ali mi uvek gledamo dalje. I kada smo konačno uspeli da, posle 18 godina od bombardovanja, završimo ono što oni pre nas nisu - da izgradimo novi Žeželjev most, rekao sam da je sam vreme da nastavimo dalje, da počnemo da gradimo nove mostove. I zahvaljujući podršci predsednika Srbije Aleksandra Vučića, izgradnja novog, četvrtog novosadskog mosta je proglašena projektom od nacionalnog značaja. Taj most će spajati Novi Sad sa Sremskom Kamenicom i budućim fruškogorskim koridorom, ali će i omogućiti dalji razvoj grada uz Dunav, urbanističko uredenje priobalja, i konačno ćemo iskoristiti sve potencijale koje nosi međunarodni rečni koridor - kaže Vučević.

I sam predsednik Vučić često Novi Sad navodi kao primer uspešno realizovanih investicija, a Vučević ističe da se oni jedino sa sobom takmiče.

- Drugim gradovima i opštinama smo partneri i podrška. Tako smo i projekat Omladinska prestonica Evrope proširili širom Srbije, a naš program subvencionisanja boravka dece u privatnim vrticima primenjuju mnoge kolege, na radost brojnih roditelja. Odgovorno se ponašamo prema svakom dinaru Novosađana, ne rasipamo ga i štedimo na svemu što nije neophodno, a Novi Sad se gradi i razvija kao da imamo para na bacanje. Ne štedimo na izgradnji vrtića, škola, ambulanti, razvoju infrastrukture, pomoći socijalnim kategorijama stanvništva, našim penzionerima - poručuje Vučević.

Iako ga opozicija godinama optužuje za suficit u gradskom budžetu, činjenica je da je Novi Sad imao novca tokom vanrednog stanja.

- Slušam samo konstruktivne kritike. A šta i da kažu? Da su protiv novca za pakete pomoći penzionerima sa najnižim primanjima, ili protiv pomoći novosadskim privrednicima? Uspeli smo sami da prebrodio taj izuzetno težak period, da pružimo pomoć svima kojima je bila potrebna, da obezbedimo zaštitnu opremu i stalnu dezinfekciju grada. Ovo je bio veliki test za naš sistem. Novi Sad je pokazao i ozbiljnost, i odgovornost, i svu svoju snagu, i svi su mogli da se uvere kakav smo Novi Sad gradili poslednjih 8 godina - objašnjava Vučević.

Već drugi manadat je na čelu Novog Sada, a evo šta kaže o daljim izazovima:

- Izazov je dalje smanjenje nezaposlenosti, a već je ispod 9%, i dolazak još nekih velikih investitora, iako se u delu javnosti smatra da su najveći već na novosadskom tržištu. Izazov je osvajanje titule zelene prestonice Evrope, i novi vrtići, i konačno rešavanje problema parkinga ... Pošto sam ja ipak gradonačelnik "silicijumske doline" ovog dela Evrope, kako nazivaju Novi Sad, citiraću jednog od najuspešnijih ljudi iz tog sveta Stiv Džobsa - "Jedini način da uspete je da radite ono što volite. Ako to još niste našli, nastavite da tražite" - zaključuje Vučević.

Kurir/Srbija Danas

Kurir