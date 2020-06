GRADONAČELNIK VUČEVIĆ: Muzička i Baletska škola sada imaju trajnu adresu, a grad konačno dobija koncertnu dvoranu!

Radovi na izgradnji nove zgrade Muzičke i Baletske škole sa koncertnom dvoranom su završeni, predstoji opremanje, a škole bi trebalo da počnu da rade u drugoj polovini naredne školske godine. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević obišao je danas novi objekat. - Drago mi je kad vidim da ovaj ovaj veliki poduhvat napreduje, i ponosan sam na sve koje su uključeni u njegovu realizaciju. Za ovo je trebalo imati hrabrosti, a i novca, i siguran sam da će nas naše dve škole oduševiti sa programom otvaranja u drugoj polovini naredne školske godine. Muzička i Baletska škola sada imaju trajnu adresu, a grad konačno dobija koncertnu dvoranu. Odlučili smo se za ovaj veliki projekat, jer to je ulaganje u budućnost Novog Sada koji će postati regionalni centar za talente. Cilj nam je da deca ne idu u druge gradove i države da uče i usavršavaju se, pogotovu što ovde imamo odličan nastavnički kadar. Do sada smo za izgradnju izdvojili dve milijarde i 770 miliona dinara iz budžeta grada, a do kraja bi trebalo da nas ukupno košta 3 milijarde i 100 miliona dinara . Nismo štedeli, koristili su se najbolji materijali, nabavljamo najbolju opremu i instrumente, jer želimo da stvorimo najbolje uslove za rad i koncerte. Obe direktorice su stalno na gradilištu, maksimalno angažovane i posvećene, i ja im se zahvaljujem. Zbog ovakvih projekata nam treba duplo veći budžet kakav danas Grad ima zahvaljujući investicijama. Sva deca koja žele i zasluže, moći će da se upišu u ove ustanove, jer će one imati duplo veći kapacitet – naglasio je gradonačelnik Vučević.

