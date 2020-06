GRADONAČELNIK VUČEVIĆ: Prevoz će biti pristupačniji, moderniji i manje će zagađivati životnu sredinu

Danas je predstavljena najveća investicija u obnovu voznog parka, kao i novi zonsko-tarifni sistem, integrisani elektronski sistem naplate karata, odnosno koncept potpune modernizacije i daljeg razvoja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća. Tom događaju, između ostalih, prisustvovali su gradonačelnik Miloš Vučević i direktorka Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za zapadni Balkan Žužana Hargitai, koji su potpisali pismo o namerama o kupovini električnih autobusa.

foto: Grad Novi Sad

- JGSP sledeće godine obeležava 110 godina postojanja što je zavidan period trajanja, a sa inovativnom i strateškom politikom, imaće izvesniju i još bolju budućnost. Namera nam je da prevoz bude pristupačniji, moderniji i da što manje zagađuje životnu sredinu. Cilj je da uže gradsko jezgro rasteretimo saobraćaja, i tu je važna uloga JSP-a koji treba da bude atraktivan te da ljudi putuju autobusima. To je neophodan uslov daljeg razvoja saobraćaja u Novom Sadu. Ovde vidimo 71 novi autobus, a kupili smo još 29, što je gotovo polovina voznog parka. Problem je što se godinama nije kupovalo i imali smo veliki zaostatak, a da bismo imali kvalitetan javni prevoz, moramo kontinuirano obnavljati vozila. Kupujemo i prvih deset električnih autobusa, i verujem da je to uvod u dalju modernizaciju JGSP. Veliko hvala vozačima koji su za vreme vanrednog stanja prevozili zdravstvene radnike i sve one koji su morali da rade. Gradski prevoznik nije nikome naplatio ni dinar, a među prvima su posle ukidanja vanrednog stanja ponovo pokrenuli sistem prevoza. Zbog toga će ih Grad podržati. Plate zaposlenima moraju da budu povećane, zahvaljujem se sindikatima na dijalogu koji je nekad težak, ali je neophodan. Ne želimo da vozači odlaze iz naše države – naglasio je Miloš Vučević i zahvalio se turskom ambasadoru Tandžu Bilgiču na saradnji, jer su nove autobuse uglavnom proizvele turske fabrike. Gradonačelnik je pozvao sugrađane da čuvaju nove autobuse, te da ostanu poznati po tome što u njih ulaze na prva vrata i plaćaju kartu.

foto: Grad Novi Sad

Žužana Hargitai ocenila je da se dogodio značajan preokret u funkcionisanju JGSP-a i to ka zelenim i pametnim tehnologijama.

foto: Grad Novi Sad

- Nikada ovoliko nije bilo investirano u JGSP, a posebno imajući u vidu da su to CNG autobusi. To će omogućiti bolje uslove za vozače i bolje usluge građanima, a uštedeće se 9000 tona CO2 emisije i izbeći nezdrave čestice koje oslobađaju dizel autobusi. EBRD će biti uz Novi Sad da finansira i kupovinu električnih autobusa, da što pre napravimo akcioni plan za Zeleni grad. Takođe, EBRD će podržati oporavak u Srbiji od posledica pandemije i to sa 750 miliona evra za nove investicije – izjavila je Žužana Hargitai.

foto: Grad Novi Sad

Za zvaničnike i predstavnike medija upriličena je promo-vožnja, a danas će na SPENS-u ceo dan biti izložen deo novih autobusa JGSP.

1 / 8 Foto: Grad Novi Sad

Grad Novi Sad

Kurir