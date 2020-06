ZLATO NA PRAGU NEVEROVATNOG RASTA OD 75 ODSTO! Ko bude imao zlato zaradiće veliko BOGATSTVO

Cena zlata od početka pandemije izazvane virusom covid-19 porasla je za čak 20 odsto! Pandemija se ponovo progresivno širi u svim delovima sveta i izvesno je da se svet nalazi na pragu jedne velike recesije.

Analitičari američke investicione banke Bank of America smatraju će zlato tek pokazati svoj pravi sjaj u narednom periodu. Svoja predviđanja zasnivaju na prezentovanim stopama pada BDP-a od strane MMF a za najveće ekonomije sveta. Najveće ekonomske sile, kako bi sačuvale ekonomsku održivost najpogođenijih grana ekonomije virusom Covid 19, umnožile su novčanu masu najvećih valuta na svetu. Kao posledica toga, pojavila se inflacija multipliciranih valuta.

Sa velikom količinom novca na monetarnom tržištu banke su se suočile već pre nekoliko godina. Taj fenomen doveo je do toga da banke nisu bile u mogućnosti da plasiraju toliki novac. Takav trend doveo je do toga da kamate na oročenu štednju u Evropskoj uniji budu negativne .

To je određeni broj ulagača navelo da počnu da razmišljaju o alternativnim rešenjima. Pandemija je pokazala da postoje nepredvidljivi događaji ,koji mogu da zaustave celi svet. Ni jedan čovek na planeti nije ostao imun na fenomen koji nas je zadesio.

Upravo takva situacija pokazala je da prilikom donošenja strateških odluka treba da uzmemo u obzir i ekstremne događaje.

Rizik koji se pojavio, kao posledica servisiranja recesivnih potreba izazvao je određenu dozu straha kod ulagača. Jedan deo njih i dalje traži najbolje rešenje za svoju ušteđevinu.

Kao najsigurnija ulagačka rešenja izdvojile su se državne obveznice i investiciono zlato. Jedan deo ulagača svoj deo novca usmerio je upravo u državne obveznice. Razlozi su jasni: Prinos i sigurnost. Sve može da stane, ali država je država.

Ulagači koji su se opredelili za investiciono zlato tvrde: ,,Unca zlata je uvek unca zlata i ona se ne može štampati", aludirajući na rizik valuta.

Pre pandemije jedna kategorija ulagača pokazivala je visok afinitet prema nekretninama, ali sada su oni svesni trenutka u kojem se nalazimo. Cene nekretnina godinama unazad su visoke i postoji rizik da bi pad ekonomske aktivnosti mogao dovesti do osetne korekcije cena. Narodnim jezikom rečeno, ulagači, koliko god da smatraju nekretnine neprikosnovenim ulaganjem, zaustavili su se u ovom trenutku plašeći se da iste ne pretplate.

Zlato je pokazalo jedno neobično svojstvo. Dokazalo se kao jedina investiciona kategorija koju ne možete pretplatiti. Koliko god da ga platite, ono iz dana u dan vredi sve više.

Šta to zapravo znači?

Zlato trenutno beleži svoju najveću cenu od kada se beleži njegova vrednost. Njegova vrednost je pre pandemije bila 20 odsto manja, a posle pandemije biće još dosta procenata veća.

Zlato je u periodima recesije pokazalo izuzetnu otpornost na ekonomske poremećaje. U periodu velike recesije 2008 - 2011 godine zlato je uvećalo svoju vrednost 200 odsto! U periodu najvećeg udara Covida 19 zlato je bilo moguće unovčiti u svakom momentu.

Eksperti Goldman Saksa predviđaju da će do okončanja pandemije njegova vrednost porasti dodatnih 20 %. U prognozama su najdalje otišli analitićari investicione kuce Bank of America koji predviđaju da će do kraja 2021 godine vrednost jedne unze zlata vredeti 3.000 dolara, što predstavlja rast od 75 % u odnosu na trenutnu vrednost.

Napominjemo: svaku analizu potrebno je uzeti sa određenom rezervom.

Referentne podatke za kretanje vrednosti zlata u proteklom periodu možete videti na grafikonu

