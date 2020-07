VUČEVIĆ: Uvek smo pomagali ovaj tim, a ove mlade devojke uzvraćaju tu podršku svom gradu na najbolji način

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević zajedno je sa članom Gradskog veća za sport i omladinu Ognjenom Cvjetićaninom primio predstavnike uprave i članice STK ''Novi Sad'' koje su po peti put, a treći put uzastopno, postale šampionke Srbije, pošto su bile najuspešnije na finalnom turniru održanom u SC ''Vizura'' na Novom Beogradu. Igrale su osmo uzastopno finale plej-ofa u poslednjih osam godina, a titulu su osvojile kao najmlađe učesnice. Sve igračice „Novog Sada“ su reprezentativke, seniorske i juniorske, osvajači brojnih svetskih i evropskih medalja, prvenstveno u omladinskom uzrastu.

foto: Grad Novi Sad

- STK ''Novi Sad'' je pravi primer za kontinuiran uspeh u ženskom stonom tenisu. Čestitam im na tituli, a sada je već nepobitna činjenica da taj klub dominira u ženskom stonom tenisu u Srbiji. Pravi je kuriozitet, pored uzastopnog osvajanja najsjajnijih odličja i to što je ta dobra i spremna ekipa ujedno i najmlađa, gde je prosek godina 19. Takođe, STK „Novi Sad“ je jedini klub u Evropi koji igra isključivo sa domaćim igračicama, dok je kapiten tima Izabela Lupulesku kandidatkinja za Olimpijske igre. Mi smo uvek pomagali i finansirali ovaj tim, a preko Gradske uprave za sport i omladinu ulažemo oko dva miliona dinara godišnje. Važno je što ove mlade devojke imaju odlične uslove za trening u Sokolskom domu, kao i na SPENS-u. One uzvraćaju tu podršku svom gradu na najbolji način, svojim predanim radom, trudom, zalaganjem i rezultatima koje ostvaruju. Moramo obraćati pažnju, kako na popularne sportove, tako i na one koji nemaju veliku publiku. Uvek ćemo ulagati u njih, jer želimo da ostanu u Novom Sadu i Srbiji i da se bore za naš klub i našu reprezentaciju - rekao je gradonačelnik Miloš Vučević.

foto: Grad Novi Sad

Predsednik kluba Dan Fracile istakao je da je u klubu trenutno oko 110 registrovanih članova i da je mladost nešto što je garancija dobrih rezultata.

foto: Grad Novi Sad

- Kada mladi igrači dođu kod nas, imaju najbolje uslove za trening i ceo stručni tim na raspolaganju, te sa lakoćom nižemo uspehe. Uvek je prisutna podrška Grada i dugi niz godina zajedno učestvujemo u afirmaciji ženskog sporta i stonog tenisa – rekao je Dan Fracile.

foto: Grad Novi Sad

Prijemu su prisustvovale stonoteniserke Izabela Lupulesku, Tijana Jokić, Radmila Tominjak, Tamara Hinić i njihov trener Slobodan Stojanov, predsednik kluba Dan Fracile, predsednik skupštine kluba Predrag Ničić, kao i počasni predsednik kluba Zoran Vučević. Kapiten ekipe Izabela Lupulesku se zahvalila svima koji su podržavali STK ''Novi Sad'' od početka sezone i koji su verovali u njihov uspeh.

- Spremale smo se u kućnim uslovima u toku pandemije, a posebno proteklih mesec dana kad smo trenirale intenzivno, što je rezultiralo uspehom. Ponosna sam što sam predstavljala ovaj grad i hvala gradonačelniku na prijemu – istakla je Izabela Lupulesku.

foto: Grad Novi Sad

Grad Novi Sad

Kurir