PREGLED DANA NA KURIRU: Ovo su najvažnije vesti koje su obeležile dan za nama!

Pregled najvažnijih vesti za utorak 14. jul. Dan koji je za nama, u Srbiji je izgledao ovako:

BOŽIDAR DELIĆ OTKRIO ŠEŠELJEVE SRAMNE BEZOBRAZLUKE: Propao na izborima a BAHATI se, CRNO NAM SE PIŠE dok on vodi SRS

Dok je na čelu Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav Šešelj, koji se bahati i strankom upravlja kao da je njegovo privatno preduzeće, ona neće imati nikakvu budućnost, poručuje za Kurir general Božidar Delić, poslanik radikala.

INCIDENT NA PROTESTU: Preskočili ogradu ispred Skupštine pa grubo vređali policajce

Broj ljudi na ulicama Beograda večeras značajno se smanjio, saobraćaj je zaustavljen, dok demonstracije protiču mirno. Ipak se ispred Skupštine dogodio incident, kada su neki od prisutnih preskočili ogradu i vređali policajce.

Ilustracija foto: EPA/ANDREJ CUKIC

NIJE ĐOKOVIĆ PREDSEDNIK DRŽAVE... Poznati francuski teniser stao na stranu Novaka: Oni koji ga kritikuju, sede i ćute!

Rišar Gaske, francuski teniski veteran, nije mogao da ćuti i u javnosti je prokomentarisao kompletnu situaciju u ''belom sportu.' Francuz je pre svega veoma ogorčen načinom na koji se ATP bori sa pandemijom i čitaovom situacijom oko iste.

HAOS U MINSKU, HILJADE LJUDI NA ULICAMA! Sukobi demonstranata i LUKAŠENKOVE policije: Evo šta je razbesnelo građane

Nakon odluke Centralne izborne komisije Belorusije da ne prihvati kandidaturu dvojice glavnih Lukašenkovih oponenata na predstojećim predsedničkim izborima 9. avgusta, hiljade građana izažle su na ulice prestonice Minska da protestvuju.

UŽIVO NAJNOVIJI KORONA BILANS, JOŠ JEDAN CRN DAN U SRBIJI: Preminulo 13, novozaraženih 344!

U poslednja 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 8.659 osoba, njih 344 bilo je pozitivno, a nažalost preminulo je 13 osoba. Na respiratorima se sada nalazi 170 pacijenata, a za poslednja 24 časa hospitalizovane su 203 osobe.

KURIR SAZNAJE! EU RAMPA ZA SRBIJU: Naša država skinuta s liste zemalja čijim je građanima dozvoljen ulazak u Uniju

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije, ambasadori država članica EU upravo su doneli odluku da se Srbija i CG skinu sa liste država kojima je dozvoljeno privremeno putovanje u EU, saznaje Kurir u Briselu.

foto: Tanjug/Rade Prelić

VUČIĆ POČEO KONSULTACIJE O FORMIRANJU VLADE SRBIJE: Prvi sastanak sa predstavnicima Albanske demokratske alternative

Konsultacije za formiranje Vlade Srbije počele su danas sastankom predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima izborne liste "Albanske demokratske alternative - Ujedinjena dolina". Predstavnici te liste na čelu sa Šaipom Kamberijem stigli su u zgradu Predsedništva nešto pre 10 časova.

KURIR SAZNAJE! SIN KRIMINALCA PALIO POLICIJSKA VOZILA: Među uhapšenima i mladić čiji je otac blizak golubarskoj mafiji

Voždovčanin Vuk Tica (26), koji se nalazi u pritvoru od 30 dana zbog paljenja policijskih vozila u blizini crkve Svetog Marka tokom protesta, ne samo da je stari znalac istražnih organa, već je i sin žestokog momka Svetislava Tice, inače bliskog golubaru Zoranu Tešiću, ekskluzivno saznaje "Kurir".

SEĆATE SE ĐORĐA KOJI JE BRUTALNO PRETUKAO DEVOJKU IVANU: Danas mu je izrečena kazna, evo na koliko je godina OSUĐEN

Đorđe Lacković (25) iz Klenja kod Bogatića, osuđen je u Osnovnom sudu u Novom Sadu zbog prebijanja sada bivše devojke Ivane Filipović (23) iz Banovog Polja kod Bogatića, marta 2019. godine u Novom Sadu. Njemu je za nasilje u porodici izrečena kazna od godinu i po dana, a za nanošenje teških povreda pet godina, te mu je izrečena jedinstvena od šest godina zatvora.

KRIZNI ŠTAB NA KURIR TELEVIZIJI 13 umrlih, testirano pola miliona, samo u BG 3.225 pregleda POPUNJENOST BOLNICA 90 ODSTO

Danas do 15 časova odnosno u poslednjih 24 sata u Srbiji su potvrđena 344 nova slučaja korona virusa, a nažalost preminulo je 13 osoba pacijenata. Testirano 8.659 osoba, pozitivno 344. U prethodnih 24 sata hospitalizovano je 203 osobe, na respuratorima trenutno 170 osoba.

Ilustracija foto: TV Pink Printscreen

3 MERE DR DARIJE: One su ključne, a onda rekla ono što nas sve zanima! HOĆE LI BITI POLICIJSKOG

Što se tiče mera, nemamo ništa novo da kažemo - nošenje maski, pranje ruku i fizička distanca su ključni, poručila je danas zamenica direktora Insituta "Batut" Darija Kisić Tepavčević.

NOVE MERE ZA CELU SRBIJU! ODLUKA VLADE DANAS ILI SUTRA: Evo šta bi moglo da bude OBAVEZNO, a šta ZABRANJENO

Zbog trenutne epidemiološke situacije u našoj zemlji razmišlja se o uvođenju novih mera, a odluku o tome Vlada Srbije će, nakon konsultacija sa Kriznim štabom za borbu protiv korone, doneti danas ili sutra. To je juče najavila premijerka Srbije Ana Brnabić na pres konferenciji Kriznog štaba, koji se od juče ponovo redovno obraća javnosti u 15 časova, kao što je bilo u jeku epidemije korona virusa.

ŠOK! SMRT PEVAČA POGODILA ESTRADU: Jelena Gerbec oprostila se od kolege: Neka ti je laka zemlja, Gajice!

Srđan Gajić preminuo je, a "Zvezda Granda" Jelena Gerbec se oglasila na svom Instagramu povodom tužne vesti. Na društvenim mrežama pojavile su se tvrdnje da je moguće da je Gajić preminuo usled korona virusa, a Jelena ne može da veruje šta se dogodilo. Gerbec je pevala na njegovoj svadbi, a nedavno su zajedno nastupali na proslavi rođenja.

Ilustracija foto: Profimedia

ALARMANTNI PODACI ZA BEOGRAD: Za 24 sata 3.373 pregleda, u bolnicu odmah upućen 121 pacijent

U poslednja 24 sata u Beogradu je na bolničko lečenje upućen 121 pacijent oboleo od kovid 19, podaci su Ministarstva zdravlja. Kovid bolnice u Beogradu nisu mogle da prime sve pacijente, te je devetoro pacijenata zbrinuto u Požarevcu (sedam) i Smederevu (dva). U kovid ambulantama beogradskih domova zdravlja za 24 sata pregledana su 3.373 pacijenta, i to juče tokom dana 3.225 pacijenata i 148 pacijenata u dve dežurne kovid ambulante tokom noći.

CELA SRPSKA PORODICA ZARAŽENA KORONOM NA LEFKADI: U specijalnu bolnicu smešteno i troje dece

Petočlana porodica iz Srbije koja letuje u Grčkoj na Lefkadi pozitivna je na koronavirus i u ponedeljak su primljeni u Univerzitetsku bolnicu u Janjini, gradu u severozapadnoj Grčkoj, u specijalno kovid odeljenje. Njihovo troje maloletne dece koja imaju blage simptome smešteni su na pedijatrijsku kliniku Univerzitetske bolnice.

TAČI U HAGU, 2. DAN: Nastavljeno ispitivanje! Njega, Veseljija i druge iz optužnice terete za skoro 100 UBISTAVA

Predsednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači došao je oko 13.30 u prostorije Specijalizovanih veća i tužilaštva na nastavak ispitivanja, koje je počelo u ponedeljak, preneli su prištinski mediji. On je juče nakon ispitivanja, koje je trajalo više od šest sati, izjavio da je sve vreme slušao o tehničkim pitanjima koja su mu postavljali predstavnici Tužilaštva i njegov pravni zastupnik.

VELIKI PROTESTI TRAJU DANIMA: Bugarskoj preti potpuni haos

Do masovnih protesta širom zemlje koji traju već šest dana dovele su političke tenzije između predsednika Rumena Radeva i premijera Bojka Borisova. Radev je pozvao je vladu premijera Borisova i glavnog tužioca Ivana Geševa da podnesu ostavke, ocenivši da je to jedini način da se smanje rastuće političke tenzije koje su dovele do masovnih protesta širom zemlje.

Ilustracija foto: EPA-EFE/JULIEN WARNAND

KAKO JE BUKNULA ZARAZA U ŠAPCU! PA DA LI JE OVO MOGUĆE? Šapčanka: I moja ćerka je BILA TAMO, mislim da je bio 19. jun

Korona "divlja" u Šapcu, broj pozitivnih na ovaj virus premašio je 800, u kućnoj samoizolaciji nalazi se više od 1.000 ljudi, što je najviše u odnosu na sve ostale gradove u Srbiji, pa i Beograd, a zbog velikog broja inficiranih, šabačka bolnica ušla je u kovid sistem.

VUČIĆ UPUTIO ČESTITKU MAKRONU: Ako je prošlost najbolji prorok budućnosti, naši odnosi biće još bolji

On je u pismu zahvalio za srdačno gostoprimstvo, koje mu je Makron ukazao prošle nedelje u Parizu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je, povodom nacionalnog praznika Francuske, čestitku predsedniku Emanuelu Makronu, u kojoj je naveo da Srbija i Francuska i danas dele vrednosti na kojima počiva savremena Evropa i da očekuje da se veze dva naroda ponovo razmahnu.

(Kurir.rs)

Kurir