GO SNS Šabac: Dokazaćemo kupovinu glasova koju je sproveo Zelenović i za to će odgovarati pred nadležnim organima

Foto: GO SNS Šabac

Gradski odbor Srpske napredne stranke Šabac ocenjuje da bivši gradonačelnik Nebojša Zelenović, koji je izgubio izbore, nastavlja da zloupotrebljava funkciju gradonačelnika i komandanta lokalnog Kriznog štaba, kao i da nije preduzeo odgovarajuće mere kako bi Šapčane zaštitio od širenja zaraze virusom Covid 19.

Nebojša Zelenović nije sposoban za borbu protiv korone, ali je zajedno sa svojim saradnicima očigledno veoma sposoban da nastavi kriminalne aktivnosti u Šapcu, ocenio je na konferenciji za novinare poverenik Srpske napredne stranke za Šabac Boban Birmančević i upitao ko je ovlastio načelnika Gradske uprave Milana Vasića da za 15 osoba izvrši isplatu po 200 hiljada dinara.

Govorimo o ukupnom iznosu od čak 3 miliona dinara isplaćenih osobama koje su pratile republičke izbore i to iste one izbore, koje je Zelenović bojkotovao zajedno sa Gradskom izbornom komisijom, rekao je Birmančević i istakao da je potpuno nepoznato na osnovu čega je tim osobama isplaćen novac, kao i na osnovu čega su baš te osobe odabrane da dobiju po 200 hiljada dinara.

Birmančević je ukazao da je i na lokalnom nivou počinjen istovetni kriminal kada je načelnik Gradske uprave odlučio da još 10 osoba dobije po 120 hiljada dinara, kako bi pratili izbore na lokalnom nivou 21. juna.

Dakle, javno pitamo na osnovu čega je načelnik gradske uprave podelio 4 miliona i 200 hiljada dinara bez javnog poziva, konkursa i bilo kakvih kriterijuma? Da li je moguće da je toliki novac podeljen po kriterijumu političke bliskosti Nebojši Zelenoviću i Dušanu Petroviću? Da li je među osobama kojima je načelnik Gradske uprave zajedno sa Nebojšom Zelenovićem dao novac bez ikakve zvanične odluke, dokumenta i zasedanja komisije i vozač bivšeg gradonačelnika Nebojše Zelenovića?

Posebno je zanimljiva informacija do koje smo došli da Zelenović od tih osoba sada traži da mu vrate polovinu novca koji im je dao Vasić i da to pravda činjenicom da imena ljudi koji su dobili novac nisu nigde zabeležena, nema ih u zapisnicima niti su podneli izveštaje o izborima koje su navodno nadgledali.

Još jedno veoma važno pitanje je da li su ta sredstva upotrebljena za kupovinu glasova u korist Nebojše Zelenovića?

Sva ova pitanja, navodi Birmančević, ne smeju ostati bez odgovora. To kako je Zelenović prevarom i kupovinom glasova došao i do to malo glasova koje je dobio, mora izaći na videlo i mi ćemo na tome insistirati.

Došao je kraj Zelenovićevim manipulacijama i lažima njegovog propagandnog tima, koji on naziva pravni, a koji podržava sve Zelenovićeve laži optužujući političke neistomišljenike za upravo ono čime se bavi Zelenović, a to je kupovina glasova.

Dokazaćemo kupovinu glasova koju je sproveo Zelenović i za to će odgovarati pred nadležnim organima, najavio je Birmančević i istakao da su srpski naprednjaci uprkos tome što je Zelenović kupovao glasove, ubedljivo pobedili sa čak 12 hiljada glasova razlike.

Narod nam je dao poverenje. Nećemo ga izneveriti, zaključio je Birmančević.

GO SNS Šabac

Kurir