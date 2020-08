Gradonačelnik Vučević: Želim da ohrabrim naše partnere da što pre krenu u realizaciju tih projekata

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i direktori privrednog društva „Javne garaže“ d.o.o. Novi Sad Johan Brajteneder i Vukajlo Babić zaključili su Ugovor o koncesiji za projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje javnih garaža na teritoriji Grada Novog Sada, sa četiri partije i to u Ulici Modene, na uglu Uspenske i Šafarikove ulice, kod zgrade Pokrajinske vlade i Skupštine AP Vojvodine i na Trgu republike. Zahvaljujući realizaciji tog projekta Novi Sad će dobiti četiri javne garaže po najvišim svetskim standardima.

Naime, Ugovor je potpisan između Grada Novog Sada kojeg zastupa gradonačelnik Vučević kao Koncedent i privrednog društva „Javne garaže“ d.o.o. Novi Sad koje zastupaju direktori Brajteneder i Babić kao Koncesionari. To privredno društvo osnovano je od strane jedne od najvećih svetskih kompanija u oblasti izgradnje i upravljanja javnim garažama „Best in Parking – Holding AG“ iz Beča i domaće građevinske kompanije „Inobačka“ iz Novog Sada.

- Veoma sam zadovoljan što smo formalno završili prvi deo ovog zajedničkog posla i čestitam partnerima na tome. Uspešno smo sproveli posao poveravanja koncesije za izgradnju i upravljanje za čak četiri javne garaže u centru grada i verujem da će to rešiti jedan od najvećih problema sa kojima se Novosađani susreću, a to jeste nedostatak parking prostora. Želim da ohrabrim naše partnere da što pre krenu u realizaciju tih projekata, a mi ćemo se potruditi da obezbedimo sve neophodne uslove i dozvole, da bi se nesmetano pristupilo procedurama projektovanja i izgradnje. Mislim da je dobra odluka da se prvo krene sa realizacijom posla na dve lokacije, a ne istovremeno na sve četiri, kako bi to i finansijski i organizaciono-tehnički moglo biti bolje organizovano. Na taj način bismo onda već za tri do četiri godine imali prvu otvorenu garažu u centru grada. Nadam se da će se uskoro stabilizovati situacija u vezi sa Kovidom 19 i u Austriji i Srbiji i da ćemo biti u mogućnosti da zajedno obiđemo ove lokacije budućih garaža. Grad će uvek štititi javni interes, a on nije suprotan privatnom interesu, nego su u ovakvom poslu komplementarni i zato postoje koncesije, odnosno javno-privatna partnerstva. Srećni smo što dolazi velika austrijska kompanija „Best in Parking – Holding AG“ koja će sarađivati sa našom novosadskom kompanijom „Inobačka“ i u tom poduhvatu pokazati da velike evropske i srpske kompanije mogu da budu veoma uspešne zajedno. Čestitam na dobijenoj koncesiji, a nama je kao lokalnoj samoupravi veoma drago da ovakve kompanije odlučuju da posluju u Novom Sadu posle gotovo četiri decenije, što je svakako znak stabilnosti i sigurnosti koja je uvek neophodna ako želite ozbiljne ekonomske rezultate - rekao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

Johan Brajteneder se zahvalio na dobroj saradnji i istakao da je celokupan proces vezan za koncesiju bio veoma kvalitetan, profesionalan, a da je dokumentacija za tender odgovarala najvišim svetskim standardima.

- Veoma se radujemo što ćemo sve projekte završavati zajedno sa preduzećem „Inobačka“ i Gradom Novom Sadom kao partnerom. Srbija je za nas sedma zemlja u kojoj ćemo da poslujemo i radujemo se tome da što pre operativno počnemo da radimo na sva četiri projekta. Izgradnja javnih garaža će omogućiti Novom Sadu da optimalno uredi centar grada, da ga oplemeni da se bolje uredi saobraćaj i sveukupno poboljša kvalitet života u gradu. Radujemo se što sa četrdesetogodišnjim iskustvom komapnije „Best in Parking – Holding AG“, možemo da doprinesemo realizaciji ovih važnih projekata – rekao je Johan Brajteneder.

Vukajlo Babić iz „Inobačke“ je naglasio da je ta građevinska firma iz Novog Sada veoma ponosna na činjenicu da učestvuje u izgradnji tako velikog saobraćajnog projekta, i to baš u gradu u kojem je kompanija osnovana i radi.

- Imamo projektantsku i izvođačku ulogu, a uz to smo i manjinski ulagači i kao takvi delićemo sudbinu Grada Novog Sada sledećih 40 godina. Cilj nam je da što pre počnemo sa projektovanjem prve dve garaže. Hvala stručnom timu iz gradske uprave koji je na izuzetno profesionalan način sproveo ceo proces, od koncesionog akta i vođenja pregovora, do potpisivanja ugovora – naglasio je Vukajlo Babić.

