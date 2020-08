GRADONAČELNIK VUČEVIĆ: U naredne četiri godine ulagaćemo u proširivanje objekata i izgradnju novih

Radovi na sanaciji i rekonstrukciji objekta vrtića ''Pčelica'' PU ''Radosno detinjstvo'' u Ulici Laze Kostića, vredni 50 miliona dinara, privode se kraju. Prilikom današnjeg obilaska, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević rekao je da u taj objekat nije ulagano od 1965. godine.

foto: Grad Novi Sad

- Radovi se izvode pod budnim okom Zavoda za zaštitu spomenika kulture, a za osamdesetoro dece obezbeđene su potpuno nove sobe jer je sada maksimalno iskorišćen prostorni kapacitet. Od septembra ovde će biti najbolji uslovi i za mališane i za zaposlene. Kao što sam rekao, u naredne četiri godine ulagaćemo u proširivanje objekata i izgradnju novih, pre svega na Adicama, Sajlovu i u Veterniku. Kao što vidite građevinska sezona je u punom jeku, a sektor građevine je izuzetno bitan za ekonomiju, pa iako radovi remete kvalitet života, radujemo se kada budu završeni. Krenuli su i radovi JKP ''Novosadska toplana'' u Ulici kralja Aleksandra u centru, i trebalo bi da vrelovod bude rekonstruisan do 1. septembra. Danas u Srbiji ima 61 000 aktivnih gradilišta, a to je posao za mnogo ljudi, što je važno posebno ako imamo u vidu da se oko 15 000 naših ljudi iz tog sektora vratilo u Srbiju zbog pandemije. Stanje finansija u Gradu je dobro, izdržaćemo sve ovo, a završavamo uskoro još jedan paket podrške privredi grada, kojim će biti pokriveni svi zakupci gradskog poslovnog prostora, SPENS-a i ''Tržnice''. Reč je o posebnim povoljnostima koje retko koji grad može da ponudi, a važiće do kraja ove godine, jer hoćemo da sačuvamo radna mesta – naglasio je gradonačelnik Vučević.

foto: Grad Novi Sad

Obilasku radova prisustvovao je i predsednik Sindikata građevinarstva Vojvodine i Novog Sada Josip Modić koji se, uoči Dana građevinarstva, zahvalio gradonačelniku na tome što je Novi Sad dao veliki doprinos oporavku građevinske industrije.

foto: Grad Novi Sad

- Na građevinarstvo se naslanja 28 drugih delatnosti direktno i 40 indirektno, tako da od tog sektora zavisi veliki deo privrede. Postoji 1600 više gradilišta u Srbiji u odnosu na prošlu godinu, a to je važno jer ta grana privrede treba da doprinese ublažavanju posledica epidemije. Nama je jako važno da Grad planovima dozvoljava investitorima da grade i da se tako Novi Sad razvija. Svako je gradilište značajno, jer da bi se izgradio jedan kvadratni metar bude uposleno 93 ljudi – istakao je Modić.

foto: Grad Novi Sad

Osvrnuvši se na epidemiološko stanje u Novom Sadu, gradonačelnik je rekao da se situacija polako stabilizuje, da prelazi iz nepovoljne u nestabilnu, ali da se po broju pregleda i pacijenata koji idu na Infektivnu kliniku vidi da dolazi do smanjenja.

foto: Grad Novi Sad

foto: Grad Novi Sad

- Već sedmi, osmi dan, više ljudi odlazi iz bolnice nego što se prima na lečenje, što je važno za stepen opterećenja zdravstvenog sistema. Ipak, ne smemo se opuštati, tako da će Grad sutra produžiti sve aktuelne mere na još sedam dana, jer očigledno daju dobre rezultate – izjavio je Vučević.

(Grad Novi Sad)

Kurir