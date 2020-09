ER SRBIJA POVEĆAVA NEDELJNI BROJ LETOVA DO ISTANBULA

Er Srbija, nacionalna avio-kompanija Republike Srbije, od subote, 19. septembra povećaće broj letova iz Beograda do Istanbula na sedam nedeljno. Letovi u trajanju od sat i 40 minuta obavljaće se avionom tipa erbas A319. Planirano je da putnicima Er Srbije na raspolaganju bude 2.016 sedišta nedeljno na liniji do najvećeg grada Turske.

„Dodavanje još dva leta nedeljno do Istanbula jasan je pokazatelj povećanog interesovanja naših putnika za putovanja do grada na Bosforu, kao i dobrih konekcija koje Er Srbija obezbeđuje preko Beograda do Beča, Berlina, Ciriha, Pariza, Dizeldorfa, Frankfurta, Ljubljane, Podgorice, Praga, Tivta, Zagreba, Štutgarta i drugih evropskih metropola“, izjavio je Jirži Marek, direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije.

Er Srbija je liniju za Istanbul, nakon pauze od dve i po godine, sa velikim uspehom ponovo uspostavila 11. decembra 2019. godine. Srpski nacionalni avio-prevoznik je proteklog meseca postigao sporazum o proširenju poslovne saradnje kod-šer ugovorom sa Turkiš erlajnzom čime je putnicima dveju kompanija omogućen značajno veći izbor i fleksibilnost u planiranju putovanja.

(Promo - tekst / Foto: Promo)

Kurir