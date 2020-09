Vučević: Tadić kritikujući vlast pokazuje svoju frustraciju i političku nesposobnost

Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik SNS, odgovarajući na kritike bivšeg predsednika Srbije Borisa Tadića, ali i ostalih delova opozicije, kako ih je nazvao zaludnih kitizera o Vašingtonskom sporazumu, rekao je da time samo pokazuju svu svoju frustraciju i nesposobnost zbog svoje političke potentosti upravo zbog onog što su propustili da urade ili što nisu znali da urade.

Građani razumeli šta je potpisano u Vašingtonu

Prvo da kažem da većina građana sigurno vrlo dobro razume i podržava ono što je država uradila na očuvanju integriteta naše zemlje, ali pre svega očuvanja nacionalnih interesa i zaštite Srba na KiM. I to je pre svega najveća zasluga predsednika Vučića. To pokazuju i poslednja istraživanja građana Srbije na ono što se dešavalo u Vašingtonu. Generalno možemo biti zadovoljni kako su nas naši predstavnici zastupali. A svi znamo da tamo nisu lake teme bile na dnevnom redu – rekao je Vučević, gostujući na televiziji Hepi, i naglasio da se na ono što priča Tadić ne treba mnogo ni obazirati.

Zbrisao u Rumuniju, i ostavio zbunjenog Koštunicu

Svako ima pravo da iskazuje svoje mišljenje i to nije sporno, ali nikada nismo čuli šta je drugo trebalo uraditi. Nikada nismo čuli šta je njihov plan i program za Kosovo i Metohiju. Osim ako taj plan nije ono što su radili kada su bili na vlasti. A kada je Boris Tadić bio na vlasti, Albanci su proglasili nezavisnost, a on je tada pobegao u Rumuniju. I istog trenutka je ostavio zbunjenog Koštunicu na bini na mitingu u Beogradu. A onda je njegova vlada i njegov ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić pokrenuo spor koji smo izgubili i danas nam se Albanci smeju tom presudom. Nisu mogli ni da uđu u Belu kuću i da vide predsednika SAD. Nikada nisu imali toliki broj sastanaka kao što ima Vučić sa najvećim liderima sveta. Videćete kada dođe Putin, rekacija će biti da smo izdali saveznike na Zapadu, kada budemo sa kineskim predsednikom, onda ćemo izdati Evropu, kada ode u Brisel, onda će izdati Ruse...Nikada neće valjati, problem je što oni žele da pobede Vučića, a to ne mogu na izborima nego se valjda nadaju da će se desiti neko čudo. Mnogo je ružno i odvratno da čekaju Vučića na pitanju KiM. Na pitanju koje niko nije rešio već 100 godina.

Miloš Obrenović ljubio skute da bi Srbija postala država

Na kritike opozicije da je Vučić nije na adekavatan način primljen u Ovalnom kabinetu zbog stolice na kojoj je sedeo Vučević odgovara:

Stvarno ne razumem, pa potpredsednik SAD Majkl Pens je stajao pa to nikome nije sporno. Da vam nešto kažem Miloš Obrenović je ljubio turske skute da bi Srbija imala državu. On je sebe ponizio da bi nam napravio državu, da nam deca ne bi ginula, a žene išle u roblje. Govorim naravno o tom istorijskom kontekstu. Vučić je uradio sve što treba na dostojanstven način da zaštiti interese države i građana Srbije. Seo je tamo gde je predviđeno od strane domaćina, sedeo je naspram predsednika Amerike u Ovalnom kabinetu. Primio je jedan od najvećih svetskih lidera u društvu svojim najbližih saradnika koji pri tome stoje dok traje taj sastanak. Ako je za nekog to uvreda, ne znam, to je za mene čast što je naš predsednik bio sastanku i što je smeo da kaže naše stavove i pred Trampom i celom američkom administracijom. Isto kao što kaže u Briselu, Moskvi i Pekingu.

Srbija je prijatelj sa Ruskom Federacijom

O tvitu Marije Zaharove Vučević kaže da je takva reakcija bila potpuno nepotrebna i nekorektna, ali da ne želi da ide dublje u analizu jer se zbog tog gafa izvinio i sam predsednik Putin Aleksandru Vučiću.

Mi smo prijatelji s Ruskom Federacijom i jedini smo u Evropi koji smo to smeli javno da kažemo i očuvamo. Nismo uveli sankcije Rusiji kada su svi uvodili, nismo prihvatili da kupujemo tečni gas od SAD. I ono što se desilo u Americi nije na konto sukoba sa Rusijom.

Vučević je zatim ponovo osvrnuo na kritike Tadića da smo sporzumom u Vašingtonu udarili šamar Rusiji zbog energetskog sporazuma odgovarajući da da je Tadićemo vreme Srbija imala neštaciju gasa.

To je sve tako neozbiljno sto sada Tadić priča. Vučić se sa Putinom sastao 18 puta, bio u koloni Besmrtnog puka, dobio orden koji je pre nega dobio samo Nikola Pašić... Nažalost, Boris Tadić od sebe pravi jednog političkog klovna. Kažem nažalost je dva puta biran za predsednika države i ponižava tu funkciju koju je obavljao. Nema nikakvu konzistetnost, nego daje izjave od dana do dana, jedan dan hoće da ujedini opoziciju, drugi dan neće...To što radi i izmišlja što hoće da nas sukobi sa Azerbejdžanom, Jermenijom sada sa Rusijom...Videćete kada dođe Putin reći će da nas Vučić svađa sa Briselom – kaže Vučević.

Na pitanje da je Tramp obećao da će posetiti Srbiju Vučević kaže da to zavisi od rezaulata njihovih izbora.

Tramp je pokazao da je spreman na neke iskorake kada je reč o diplomatiji. Neće Amerika napraviti zaokret u spoljnoj politici, ali neku potezi nas ohrabriju. Ubacivanjem u sporazum Izrael samo je potvrdilo da je najbliži američki saveznik. Pre Vašingtonskog sporazuma, imali ste sporazum Izraela sa Emiratima, sada se najavljuje i sa Bahreinom. Očigledno je da američka diplomatija ima snažan uticaj na ono što se dešava na Bliskom istoku. Nadam se samo da Izrael neće zaboraviti da mi imamo dvehiljadugodišnje prijateljstvo.

Na pitanje kada će biti konstituisana Vlada, Vučević odgovara da je i sam predsednik najavio da će je biti do kraja meseca.

Nije sporno i da i ova vlada koja radi u tehničkom mandatu radi sve vreme. Bitno je kada se vlada izabere kakva će ona biti i posao koji će obavljati.

Grad Novi Sad

Kurir