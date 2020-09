VUČEVIĆ O URAĐENOM I PLANOVIMA: Pokazali smo snagu grada i Novosađana

Na jučerašnji dan, 13. septembra, navršeno je osam godina kako je Miloš Vučević izabran za gradonačelnika Novog Sada.

U tom proteklom vremenu grad je počeo snažno da se razvija, zahvaljujući pre svega dobroj komunikaciji i saradnji sa svim nivoima vlasti, ali i odnosu prema parama poreskih obveznika, što je za rezultat imalo stabilan gradski budžet, duplo veći nego pre osam godina. Izgrađeni su mnogi objekti, saobraćajnice, otvoreno šest fabrika, povećana je zaposlenost…

Vučević uoči izbora gradonačelnika i članova gradskog veća, koji će se uslediti 21. septembra, na sednici Skupštine grada, o proteklom osmogodišnjem periodu ovako govori za „Dnevnik”:

– Imao sam privilegiju, čast i veliku odgovornost da budem prvi među jednakima u našem lepom Novom Sadu, da obavljam posao gradonačelnika od 13. septembra 2012. godine do danas. To je posao koji zahteva celog čoveka, veliku pažnju, razumevanja i ljubav prema Novom Sadu i Novosađanima. Zahteva i različite uglove sagledavanja različitih problema s kojima se suočavamo. Verujem da smo pokazali Novosađanima da smo sposobni – kaže prvi čovek Grada.

Navodi da Novi Sad danas izgleda bolje, snažnije, ekonomski razvijenije, socijalno pravednije nego što je izgledao 2012. Kako kaže, to nije pitanje da li nekog volite ili ne volite, to je vidljivo golim okom, i to zvanični podaci potvrđuju, pre svega u pogledu broja zaposlenih.

– Danas imamo gotovo 28.000 više zaposlenih nego kada sam izabran za gradonačelnika. Danas imamo šest novih fabrika, šest velikih investicija u Novom Sadu, što je u prethodnih 30 godina bilo nezamislivo. I velike, velike nove investicije za Novi Sad su na pragu grada. Danas imamo 25.000 više vozila u Novom Sadu, to isto pokazuje ekonomski standard grada, imamo i veći broj đaka, savremenije domove zdravlja, neuporedivo bolje opremljene škole, rekoradan broj obdaništa koja su državna gradska i potpuno besplatna. Uveli smo subvenciju prema privatnim vrtićima, što je bilo nezamislivo… To je snaga grada, to je zasluga Novosađana, pobeda novosadske privrede i zadovoljstvo je biti na čelu takvog grada – ističe.

Podsećajući se težih momenata u upravljanju Gradom, kaže da je, naravno, bilo i trenutaka koji su zahtevali ne samo veliku brigu nego i veliki angažman i borbu da se ti problemi reše.

– Ako smem sebe da ocenim, ponašao sam se na ovom mestu kao što se ponašam i u svojoj kući, kako su me roditelji vaspitali: kako vodim svoj dom i svoju porodicu, tako sam vodio i Grad, tako sam radio u Gradskoj kući. Jer ne vidim nikakvu razliku – za mene je Novi Sad naša zajednička kuća, naša velika porodica, i tako sam se odnosio prema budžetu Grada, prema parama svih Novosađana, zato je bio budžet svake godine veći. Zato smo imali dobru komunikaciju sa svim nivoima vlasti, to je neophodno da bismo doveli više novca, više investicija za Novi Sad.

Program kontinuiteta

U vezi s izborom gradonačelnika i članova gradskog veća, navodi da nema nikakve dileme: to će biti politika kontinuiteta u smislu razvoja Grada, u smislu za još snažniji budžet, u smislu novih ulaganja u zdravstvo školstvo.

– Obnovićemo autobuse, pomoći ćemo penzionerima, izgradićemo kanalizaciju i vodovod tamo gde ih nema, asfaltiraćemo nove ulice, uradićemo rekonstrukciju Spensa, izgradićemo četvrti most… sve to je deo programa za naredne godine – poručio je gradonačelnik Miloš Vučević.

Navodi da je ponosan na dve evropske titule koje smo osvojili, na Vidovdansku nagradu koju smo ustanovili za najbolje učenike osnovnih i srednjih škola, na nivo socijalne zaštite, broj kupljenih gradskih autobusa: za ovih osam godina, 50 odsto voznog parka Gradskog saobraćajnog preduzeća je obnovljen, završen je „Žeželjev” most, koji su neki nespretno dogovarali 2011 godine samo da bi se slikali 2012…

– Novi Sad je dobio prelep most. Ali to nije dovoljno, otvaramo projekat i četvrtog mosta, a u okviru Fruškogorskog koridora biće još jedan most za Novi Sad, i to će biti urabanistička revolucija u saobraćajnom razvoju Novog Sada. Više se gradi, više se investira, pogledajte koliko imamo više čamaca na Dunavu, više bicikala, motocikala… Možda je to za nekoga nebitna stavka, ali jeste odraz ekonomske snage jednog grada – ističe Miloš Vučević.

(Foto: Grad Novi Sad)

