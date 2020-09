Vučević: Da je ovo dobar projekat govori i to što nema grada koji nije tražio da prepiše naš model koncesije

Prva koncesija za obavljanje apotekarske delatnosti, putem koje je rešen problem poslovanja državne apoteke u Republici Srbiji, realizovana je u Gradu Novom Sadu. Godinu dana nakon zaključenog Ugovora između Grada Novog Sada i apotekarske ustanove ''Benu'' u vlasništvu nemačkog ''Feniksa'', gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, generalni direktor ''Benu'' i član upravnog odbora kompanije ''Feniks'' Dejan Aleksov i predstavnica kolektiva zaposlenih iz apoteke ''Novi Sad'' koji su po osnovu date koncesije zasnovali radni odnos u zdravstvenoj ustanovi ''Benu'' Marija Dimić, prezentovali su postignute rezultate.

- Suštinski smo sačuvali gradsku apoteku, sačuvali smo radna mesta i u jednoj meri spasili budžet Grada koji je bio pred velikim izazovima sa svime što je opterećivalo apoteku. Potvrda dobrih rezultata je to što je 43 zaposlenih apoteke ''Novi Sad'' prešlo u ''Benu'', a osim toga zaposlili su još 37 ljudi u gradskim apotekama. Iako je njihova ponuda bila jedina, dobili smo više nego što je bila obaveza, odnosno 4,3 miliona evra na 15 godina. Do sada je ''Benu'' isplatio 3 miliona evra, a ostatak će u ratama kako je i definisano. Raduje me da će ''Benu'' učestvovati u programu Vlade Republike Srbije ''Moja prva plata'' pa će primiti još radnika. Hvala zaposlenima koji su izdržali težak period boreći se za egzistenciju, jer bez njih nismo mogli da realizujemo ovu koncesiju. Da je ovo dobar projekat govori i to što nema grada i opštine u Srbiji koji nam se nisu javili da prepišu naš model koncesije. Prvi smo sistemski rešili problem apoteke i na to smo ponosni. Mnogo znači i to što je velika nemačka kompanija odlučila da posluje 15 godina u našem gradu, to ne bi učinila da ne vidi Novi Sad kao dobro mesto za rad – naglasio je gradonačelnik Vučević.

Generalni direktor ''Benu'' Dejan Aleksov rekao je da su mimo koncesije uložili još 700 000 evra u gradske apoteke kako bi ih prilagodili modernom načinu funkcionisanja koji podrazumeva visoke standarde.

- Naši zaposleni dali su milion saveta građanima. Zahvaljujem im se na svemu, a posebno na njihovom angažmanu tokom Kovida jer je apoteka na Bulevaru Mihajla Pupina radila non-stop. Zajedno sa Gradom kao društveno odgovorna kompanija učestvovali smo u akciji ozelenjavanja i zasadili preko 50 sadnica, uklonili smo tri tone farmaceutskog otpada koji je bio skladišten u državnim apotekama, pomažemo otvaranje hospisa za zbrinjavanje palijativnih pacijenata, a svakoj osnovnoj školi donirali smo 1650 paketa za dezinfekciju i u njima postavili punktove – rekao je Aleksov.

U ime zaposlenih obratila se Marija Dimić navodeći da je ''Benu'' prepoznao potencijal gradske apoteke i zaposlenih, te da dele iste vrednosti.

- Cilj nam je edukovan i stručan kadar, a naši pacijenti sada dobijaju mnogo bolju uslugu. Postali smo najpouzdaniji lanac apoteka. Lepo se osećamo u renoviranim prostorima i više komuniciramo sa građanima, trudimo se da zadovoljimo njihove potrebe, te da budemo oslonac lekarima – zaključila je Marija Dimić.

Novi Sad, 14. septembar 2020. godine

