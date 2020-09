Vučević: Čuvena preletačica Marinika Tepić notornim lažima pravi krimi film u svom bolesnom imaginarijumu

Sve što izgovara Đilasova tviterašica – preletačica Marinika Tepić je notorna laž! Lagala je da u kokošinjcima u Moroviću vojska gaji marihuanu, lagala je o izvozu oružja, lagala je o nepostojećim aferama .. laže i radi protiv Srbije za svoje šiptarske sponzore i onog srpskog – tajkuna Đilasa. I u 1000 laži Marinike Tepić, sada imamo najnoviju i najsumanitiju, o prebijanju mladića u Novom Sadu.

Tu je čuvena preletačića isplela čitav lanac gluposti, pravi krimi film koji postoji samo u njenoj glavi, i samo u njenom bolesnom imaginarijumu. Šta se drugo osim laži i može očekivati od lažne političarke koja je do sad promenila 7 stranaka? Da podsetim, kao Marinika Tepić ex Čobanu, bila je perjanica LDP –a, LSV –a, pa nezavisna poslanica, perjanica PSG –a, stranke NOVA, 1 od 5 miliona, Saveza za Srbiju. Godinama ona tako „leti“ od Čanka do Đilasa, i očigledno više nema pojma ni ko je, ni gde je, ni čija je? I to je jedina istina o Mariniki Tepić. I istina je da laže i da mrzi najviše predsednika Aleksandra Vučića i njegovu porodicu. Njime su opsednuti njeni nalogodavci i finansijeri, pa ona „odrađuje“ njihove bolesne frustracije. Moj Vam je savet, gospođo Tepić, da prestanete više sa tim glupostima i uzalud trošite vreme jer Vam niko ne veruje. Ili možda da probate u tom Moroviću, sa ekipom koja Vas tamo čeka. Možda Vam one poveruju.

Foto: Grad Novi Sad

Kurir