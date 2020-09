VUČEVIĆ: Niko nije hapsio Novakovića i ekipu, nisu imali lične karte dok su lepili plakate! Hoće da za njih zakoni ne važe!

Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada odgovorio je na optužbe Borislava Novakovića iz Narodne stranke da je policijska uprava htela da ga uhapsi zbog lepljenja plakata sa njegovim likom izjavio da nije portparol policije, ali da je interesantno da se pokušava da se predstavi da ne radi svoj posao i da se ne znam šta dešava na novosadskim ulicama.

Vučević je odogavarjući na Novakovićeve optužbe i dela opozicije odgovorio da lažnim vestima pokušavaju da isprovociraju.

- Prvo se pojavila vest da je bila neka masovna tuča, a nikakve masovne tuče nije bilo. Hoću da kažem da slika nikada nije crno bela i nema crno bela slika. Ako policija ne radi svoj posao što ga ne radi, s druge strane ako policija radi svoj posao što radi. Hoću da kažem da niko nije priveden zbog lepljenja plakata, niko nije lišen slobode, niko nije zadržan. Policija je legitimisala lice, kao što je legitimisala sto puta članove i Srpske napredne stranke kada su u noćnim satima lepili. I to bilo ko neće da potvrdi taj laže - izričit je Vučević i dodao:

Koriste svaku situaciju da prave tenziju

- To je posao policije. I tu dolazimo do suštine, gospodin Novaković i još par njih nisu imali lične karte kod sebe i policija je tražila da se identifikuju. I to su iskoristili. Vidite, odmah Bojan Pajtić ko vampir dolazi, novinari , neke televizije... Niko nije priveden i znate koliko policiju briga šta se lepi. Pošto sam ja bio na plakatima, neka lepe, nemam problem s tim. Ružno je što lepe na gradsku kuću. Oni su nervozni jer su neki sudski postupci pri kraju i zato se pravi tenzija. Da razjasnim nije policija sprečavala lepljenje plakata, nego oni nisu imali lične karte - kaže Vučević i nastavlja:

- Za razliku od njih ja moram nosim lične karte, kao što nai roditelji moraju da ih nose , kao i svi građani i Novog Sada i Srbije moraju da nose lične karte jer je to zakonska obaveza. Možda ti opozicioni političari smatraju da njih niko ne sme da legitimiše, niti da ga pita za ličnu kartu, a to dovodi do urušavanja pravnog sistema. Neka lepe sve plakate gde god hoće, neka lupetaju, to je njihovo pravo, to je demokratija . Moje je da odgovorim njihovo je da napadaju, ali svi moramo da poštujemo zakon! A što ne nose lične karte, i šta je problem ako im policija traži lične karte! Inače policija je otišla, a oni su nastavili da lepe. Ništa im policija nije oduzela ni četku, ni lepak, ni plakate. Ništa! Ali njima treba da ispadnu žrtve. Ali nisam ih čuo da su bili letos optužili aktiviste stranke Vuka Jeremića kada su pokušali da zapale gradsku kuću. Isti taj Novaković i njegov pajtos koji radi u vodovodu i kanalizaciji ali i mnogi koji i dalje rade u javnim preduzećima nisu tada ništa osudili. Svi i dalje rade u javnom sektoru, a drže predavanja. Kako nisu osudili kada su pokušali da zapale naše stranačke prostorije. Više ne mogu ni da stignem da odgovorim na sve laži. Moj apel policiji samo puste neka nastave da lepe plakate, samo neka ne vređaju na verskoj rasnoj i nacionalno pripadnosti - rekaoje na Vučević.

(Grad Novi Sad)

Kurir