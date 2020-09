Vučević: Utrostručen kapacitet pijaće vode, sada je vodosnabdevanje sigurnije i kvalitetnije

Reni bunari BHD-5 i BHD-8 na izvorištu ''Ratno ostrvo'', koje je najveće izvorište pijaće vode za Novi Sad, u potpunosti su rekonstruisani, a tu lokaciju danas je obišao gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

foto: Grad Novi Sad

- JKP ''Vodovod i kanalizacija'' sa domaćim partnerima i partnerima iz Nemačke uspešno i u roku su završili kompletnu rekonstrukciju ova dva bunara. Time smo utrostručili kapacitet pijaće vode i doprineli sigurnosti i kvalitetu vodosnabdevanja koje je i najvažnija komunalna usluga. Razgovarali smo i o drugim velikim projektima i do kraja godine treba da bude završena crpna stanica kod Kvantaške pijace. To je prvi uslov za izgradnju centralnog prečistača otpadnih voda, a tada ćemo moći i da projektujemo gašenje crpne stanice na uglu Radničke ulice i Keja žrtava racije, iz koje se šire neprijatni mirisi. Čeka nas izgradnja zapadnog magistralnog voda od Adica, Veternika, Futoga i Begeča, naselja u kojem je još jedini vodovod ostao separatan. Treba da isključimo te njihove bunare i da ih spojimo na gradski sistem. Predstoji nam i završetak vodovoda u Bockama i to dve faze koje su skuplje od prethodne, a nastavljamo radove na Sajlovu i Jugovićevu. JKP ''ViK'' je najspremnije od svih gradskih preduzeća za podnošenje aplikacija za program ''Srbija 2025''. Imaju gotove projekte vredne preko dve milijarde dinara. Planiramo da rekonstruišemo bunare na izvorištu ''Štrand'', a da bismo to uradili moramo rešiti kanalizacionu mrežu na Limanima koja je pravljena šezedesetih godina – naglasio je gradonačelnik Vučević.

foto: Grad Novi Sad

On je ocenio da je izgradnja centralnog prečistača otpadnih voda jedan od najvažnijih projekata Grada, ali da je reč o veoma skupoj investiciji vrednosti blizu 100 miliona evra.

foto: Grad Novi Sad

foto: Grad Novi Sad

- Moraćemo da se snažno borimo za izvore finansiranja. Ja ću se zalagati da prečistač bude 100 posto u vlasništvu Grada, ne bih nikom prepuštao vodovod i kanalizaciju, i zato ćemo morati maksimalno da se posvetimo obezbeđivanju novca – istakao je Vučević.

foto: Grad Novi Sad

Direktor JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Gvozden Perković rekao je da je sređivanje bunara neophodan uslov za realizaciju drugih važnih projekata u toj komunalnoj oblasti, s obzirom na to da se grad širi.

foto: Grad Novi Sad

- Grad ima novu fabriku vode i staru u rezervi. Najvažnije je svakako da u sledećih pet godina dobijemo Fabriku za preradu otpadnih voda, a određeno je da će njena lokacija biti Rokov potok – izjavio je Perković.

(Grad Novi Sad)

Kurir