Vučević: Za osam godina, investirali smo 450 miliona dinara u Budisavu

Покушавамо да искористимо временске услове и да наставимо са комуналним опремањем свих делова града. ЈКП Пут асфалтира улице на неколико локација у Будисави, нешто кроз инвестиције, а нешто кроз програм унапређења путне привреде. У улицама Цара Душана и Партизанској изводи се комплетна реконструкција која подразумева изградњу коловоза, водовода и јавне расвете. Грађани су задовољни јер виде да се током целе године ради на побољшању комуналне инфраструктуре и услова живота. Откад водим Нови Сад инвестирали смо 450 милиона динара у Будисаву, а највећи део новца утрошен је на изградњу канализације. Улагали смо и у школе, вртиће и одговарали на друге изражене потребе становника овог насеља. Лепа вест је да смо обезбедили услове да ускоро крену са радом четири нове групе у вртићу у Будисави. До сада је вртић могао да прими 80 деце, а са овом инцвестицијом моћи ће још њих 100, с тим да су три групе јаслене, којих раније није уопште било. #gradnovisad #gradonacelnikmilosvucevic @jkpput_novisad #putnaprivreda

