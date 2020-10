Miloš Vučević: Država će pobediti kriminal, tajkuni neće vladati Srbijom!

Држава ће победити криминал. Тајкуни неће владати Србијом. Пуна подршка председнику за нормалну и пристојну Србију! @avucic @buducnostsrbijeav

A post shared by Милош Вучевић (@milosvucevic_gradonacelnik) on Oct 19, 2020 at 5:51am PDT