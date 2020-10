VUČEVIĆ: Sastavljanje vlade nije igra brojki i slova, ali je Predsedništvo SNS bilo jednoglasno u odluci

Član Predsedništva SNS Miloš Vučević rekao je, gostujući na RTS, da je na jučerašnjoj sednici Predsedništva atmosfera bila i radna i svečana, budući da ta stranka obeležava 12 godina od osnivanja.

- Konsenzus je postojao, mi smo imali na prethodnim sednicama vezano za pre svega razgovore oko potencijalnih koalicionih partnera, različita tumačenja i gledišta, ali juče, kao i kod odluke o mandataru, nije bilo nekih disonantnih tonova. Očekujem da u nedelju na toj sednici Predsedništva završimo sve one personalne kadrovske stvari. Sada je jasno, kad se sve sublimira, da je ta koalicija dobila najširu podršku na Predsedništvu, kada saberete one koji su bili za ovu opciju.

Pravimo širi društveni front

On je naveo da je sednicom Predsedništva predsedavao predsednik Vučić i da to je po Statutu stranke.

- Niko nije bio protiv saradnje sa SPS i Šapićem, a predsednik je malo šire obrazložio zašto je ovakva koalicija najbolja za Srbiju, da tu SNS možda gubi kao stranka u smislu kapaciteta koje bi mogla da ima kao apsolutni pobednik izbora, ali da moramo da gledamo širi društveni aspect, pre svega svesni odgovornosti koju su nam građani dali za kreiranje politike i odgovornost za njihovu budućnost, građana Srbije, za našu državu. I da je bolje da postoji širi društveni konsenzus i front u borbi za naših šest ciljeva koji su vrlo zahtevni.

On je rekao da ne umanjuju izazove koji su pred nama, imajući u vidu da u ovom trenutku ne znamo kada ćemo dobiti vakcinu i kada će čovečanstvo pobediti ovaj virus.

- Veoma je ozbiljno pitanje ekonomskih i političkih posledica svega ovoga kroz šta prolazi ceo svet ove, a verovatno i delom sledeće godine. Srbija mora biti pripremljena i delom konkurentna na tom tržištu u nekoj novoj raspodeli karata da sačuva svoj suverenitet i nastavi svoj evropski put, a pre svega odgovori na pitanje koje se tiče očuvanja zdravlja građana i njihovog daljeg ekonomskog jačanja. Ova vlada je dobila ograničeni, nešto kraći mandat i to je politički dogovor za koji je u SNS postojao apsolutni konsenzus, jer je procena da je naredni period od godinu i po dana vrlo osetljiv za zdravlje, i borbu protiv korone, ali mi očekujemo i dalje snažan prtisak na Srbiju vezan za Kosovo i Metohiju i pitanje ekonomije u kontekstu i korone i KiM i zato smo zauzeli stav da ova vlada treba da bude limitirana na 18 meseci. Očekujemo da nakon tog perioda imamo mnogo jasniju situaciju po svim ovim pitnjima i da možemo da izađemo pred građane kako bi nas ocenili.

Ostajem u Novom Sadu i zadovoljan sam

Na kritike pojedinih da vlada nije još praktično formirana, a da već ograničava svoj mandat, odgovora da je to pre svega pitanje odgovornosti.

- Ne tražimo da prođu četiri godine, svesno smo da su korona I Kosovo u narednih 18 meseci n agenda. Pitanje ekonomije u direktnoj je relaciji sa te dve tačke. Zato želimo da nas građani ocene kako smo se nosili sa koronom, da li smo imali adekvatne ekonomske odgovore i da li smo zaštitili naše nacionalne interese vezano za KiM.

Činjenica da će lider SPS Ivica Dačić ubuduće predsedavati Skupštinom Srbije nije ga iznenadila.

- To nije neka igra brojki i slova, sastav vlade i formiranje izvršne vlasti i odgovornost za vođenje države je ozbiljan posao. Mene bi uplašilo da moja stranka to završi za 24 časa, da se to raspodeli ad hoc. To ne uliva poverenje da će dugoročno dati dobre odgovore za našu državu i građane. Mene ta odluka nije iznenadila, jer sam znao da je i to jedno od rešenja, ali ne mogu da kažem sa neki članovi Predsedništva nisu bili iznenađeni, ali to je normalno. Teško je zamisliti da 50 ljudi intimno isto doživljavaju neke informacije i činejnce, verovatno je neko imao ambicije da bude predsednik Skupštine, koji je po Ustavu drugi čovek u državi. Međiutim, svi su glasali za predlog i podržali ga.

On je naveo da uprkos svim spekulacijama, on ostaje u Novoma Sadu.

- Ja sam 21. septembra po treći put izabran ua gradonačelnika Novog Sada I fokusiran sam na taj posao i poziv potpresednika SNS I veoma sam zadovoljan i ponosan zbog toga.

