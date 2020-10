VUČEVIĆ: Molim vas da vodite računa o svom zdravlju i zdravlju svojih ukućana, svoje porodice, roditelja, baka i deka!

Dragi sugrađani, poštovani Novosađani, juče je bio vrlo težak dan za Novi Sad u pogledu novoinficiranih sugrađana od Kovida 19, rekao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, osvrćući se na epidemiološku situaciju u tom gradu.

- Sedamdeset i troje Novosađana juče je dobilo pozitivne rezultate na testu i to je nešto što nas opominje i ne da nam pravo da se opuštamo. Situacija nije izmakla kontroli, ali preti da brojevi eksplodiraju i da dobijemo onaj eksponencijalni rast, rast koji može da ugrozi funkcionisanje grada, a pre svega, da ugrozi funkcionisanje zdravstvenog sistema. Zato vas molim, apelujem na čvrstu novosadsku disciplinu, novosadsku savest, pre svega na našu solidarnost, apelujem na naše sugrađane u životnom dobu od 20 do 40 godina koji su najčešće inficirani, da vode računa o svom zdravlju i zdravlju svojih ukućana, svoje porodice, roditelja, baka i deka... Moramo zajedno da sačuvamo grad, ekonomiju grada, ne smemo da zatvaramo radnje, prodavnice, ugostiteljske objekte, moramo da sačuvamo svako radno mesto, a da bismo u tome uspeli, moramo da budemo savesni, odgovorni i disciplinovani. Molim vas da ovo shvatite kao jedan apel na zajedničku borbu kako bi Novi Sad izdržao dane i nedelje koje su pred nama, a bojim se da će period pred nama biti veoma, veoma izazovan, gotovo sam siguran u to, zato je važno da razumemo poruke državnih organa, da poštujemo sve mere, a Grad će preduzeti sve što je neophodno, u to budite sigurni, da bismo sačuvali zdravlje i živote građana i da bismo se borili za ekonomiju i standard svih Novosađana.

