OBAMA ZA KURIR TELEVIZIJU O IZBORIMA U SAD Evo šta je najveća Trampova greška i kakav ishod očekuje

Kada je pre četiri godine završavao svoj predsednički mandat, Barak Obama je bio ubeđen da će ga naslediti Hilari Klinton. To se nije dogodilo. Sada Obama veruje da ono što tada nije pošlo za rukom demokratama, ovaj put hoće Džozefu Bajdenu, njegovoj desnoj ruci u ulozi potpredsedika Sjedinjenih Država.

U specijalnom intervjuu za Kurir televiziju povodom izbora u Americi, bivši predsednik SAD Barak Obama dotakao se medijskog uticaja na ishod izborne volje građana, problema zapaljivog rečnika, lažnih vesti itd.

"Kada pogledate te sulude teorije zavere koje su prodrle u srce Republikanske partije, to vam govori da nema više skupula u tom medijskom ekosistemu. I ja mislim da je jedan od najvećih izazova svih nas, jer ovo nije pitanje naprednih protiv desničarskih ideja, ovo je generalno problem američkog društva i mi moramo da ustanovimo neke osnove istine oko koje će velika većina ljudi moći da se složi. Ne želite i ne možete imati demokratiju u kojoj su politički protivnici predmet tako zapaljivog rečnika. Razočaran sam da ga republikanci, koji mogu puno više, nisu opomenuli. Smatram da je to vrlo važno pitanje posle izbora, čak i ako dobro prođu za Bajdena, da vidimo da Republikanska partija vraća neke norme koje se ne mogu pogaziti jer je on već sve njih pogazio, a oni mu nisu rekli - ovo je previše", zaključio je Obama u ekskluzivnom razgovoru.

Obama je naglasio da u predsedničkom mandatu Tramp nije bio međunarodno aktivan. "Istina je da on nema stpljenja i fokus da suštinski promeni američku spoljnu politiku. Ono što je učinio su sistematski pokušaji da desetkuje našu čitavu spoljnopolitičku infrastrukturu. A kad negde izbije kriza, ljudi ne zovu Moskvu i Peking, zovu nas i pitaju šta ćemo učiniti da pomognemo", objasnio je prvi afroamerički predsednik SAD.

