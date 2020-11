VUČEVIĆ: Ključni projekti- izgradnja Fruškogorskog koridora, obilaznica preko Dunava i stanovi za priradnike bezbednosnih službi

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević sastao se sa ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislavom Momirovićem sa kojim je razgovarao o realizaciji kapitalnih infrastrukturnih projekata koji se tiču Novog Sada. U fokusu razgovora bila su pitanja izgradnje Fruškogorskog koridora, obilaznice sa novim mostom preko Dunava i stanova za pripadnike službi bezbednosti.

foto: Grad Novi Sad

- Pričali smo o Fruškogorskom koridoru, odnosno o njegovom delu koji prolazi kroz naš grad, od petlje Mišeluk pa sve do spajanja sa auto-putem E75. To je projekat prvorazrednog značaja za Srbiju, Vojvodinu i Novi Sad, i Grad će učiniti sve da u segmentu planske dokumentacije pomogne njegovu realizaciju, pa da početak radova bude u prvoj polovini naredne godine. Kada je reč o obilaznici sa mostom u produžetku Bulevara Evropa, ministar će formirati radnu grupu na nivou Vlade u kojoj će biti i predstavnici Grada. Plan nam je da, do kraja ove godine, bude spreman generalni projekat za novi most, a krajem januara sledeće i planski akt sa tehničkim i urbanističkim podacima za poziciju budućeg mosta. U Novom Sadu je najveće gradilište kada je reč o stanovima za pripadnike službi bezbednosti. Republika u tom projektu učestvuje sa osam milijardi dinara, a grad 1,4 milijarde dinara ulaže u infrastrukturno opremanje. Završava se deonica brze pruge od Stare Pazove ka Novom Sadu, pa smo zamolili ministra da utiče na izvođače da ispoštuju planiranu dinamiku kako bi što kraće bili ometani saobraćaj i život stanovnika u Temerinskoj ulici. Međutim, to je složen poduhvat, moramo biti strpljivi jer će, zahvaljujući izgradnji brze pruge, za prelazak deonice između dva najveća grada, biti potrebno manje od pola sata – naglasio je gradonačelnik Vučević i izrazio uverenje da će saradnja sa novim ministrom biti odlična.

Prema oceni ministra Momirovića, Novi Sad je veoma napredovao u građevinskom, saobraćajnom i ekonomskom smislu, i kako je rekao na njegovoj teritoriji biće sprovedene veoma važne investicije.

foto: Grad Novi Sad

- Železnica je prethodnih godina doživela devastaciju i ljudi su zaboravili kako izgleda putovati železnicom. Rešeni smo da to promenimo i to će biti najvidljiviji uspeh predsednika Srbije u budućnosti. Uložićemo maksimalan napor da se ubrzaju radovi na brzoj pruzi kroz Novi Sad i nećemo dozvoliti da se vide barikade, a da se ne vide radnici. Organizovaćemo radove u tri smene, sve dok vremenske prilike to dozvoljavaju – istakao je ministar i izrazio nameru Vlade da i projekat izgradnje obilaznice i mosta u Novom Sadu bude realizovan brzo i efikasno. On je takođe izjavio da je izgradnja stanovova za pripadnike službe bezbednosti jedan od najvećih prioriteta Vlade i predsednika Republike.

1 / 7 Foto: Grad Novi Sad

Grad Novi Sad

Kurir