Nošenje maski u zatvorenom, zabrana svečanosti i sportskih manifestacija, rad pozorišta do 18h

Gradski štab za vanredne situacije Novog Sada zasedao je danas i doneo nove naredbe u skladu sa izuzetno ozbiljnom epidemiološkom situacijom na teritoriji grada. Naredbe se odnose na usluge javnog prevoza u vozilima Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, na privredne subjekte koji obavljaju delatnost u trgovinskim i ugostiteljskim objektima, na radno vreme pozorišta, bioskopa i drugih ustanova kulture, kao i na dozvoljen broj ljudi okupljenih na javnom zatvorenom i otvorenom prostoru.

Između ostalog, zabranjuje se organizovano okupljanje više od pet lica na javnim zatvorenim i otvorenim prostorima, uz obaveznu fizičku distancu od minimum 1,5 m između okupljenih lica. Naređuje se upotreba zaštitnih maski na teritoriji Grada Novog Sada u svim zatvorenim prostorima i održavanje fizičke distance od minimum 1,5 m. U svim javnim zatvorenim objektima, kao i u svim privrednim subjektima koji obavljaju delatnost u trgovinskim i ugostiteljskim objektima ograničava se broj lica koja mogu biti istovremeno prisutna, tako da na svaka 4 m2 može biti prisutno jedno lice. Zabranjuje se, u periodu od 23. novembra do 7. decembra 2020. godine, na teritoriji Grada Novog Sada organizovanje svečanosti, sportskih i drugih manifestacija, sem održavanja sportskih takmičenja bez prisustva publike, uz puno poštovanje i sprovođenje svih propisanih mera zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID-19. Obavezuju se privredni subjekti koji obavljaju delatnost u trgovinskim objektima da radno vreme organizuju u periodu od 5,00 do 21,00 čas. Privredni subjekti koji obavljaju delatnost u trgovinskim/tržnim centrima u kojima se obavlja prodaja robe i vrše usluge, na teritoriji Grada Novog Sada, radno vreme će organizovati u periodu od 5,00 do 18,00 časova.

Privredni subjekti koji obavljaju ugostiteljsku delatnost, kao i pozorišta i bioskopi u obavezi su da radno vreme organizuju u periodu od 5,00 do 18,00 časova. Javno gradsko saobraćajno preduzeće „Novi Sad“ će usluge javnog prevoza u gradskom, prigradskom i međumesnom prevozu, organizovati tako da popunjenost kapaciteta mesta za stajanje u vozilu ne bude veća od 50% u odnosu na dozvoljeni broj stajaćih mesta u vozilu, dok su putnici, uz obavezno korišćenje zaštitnih maski, u obavezi da dok čekaju da uđu u vozilo obezbede distancu od najmanje 2 m od ulaza/izlaza u vozilo. VI. Takođe, obavezuje se JGSP „Novi Sad“ da utvrdi red vožnje koji će omogućiti pojačan broj polazaka u „saobraćajnim špicevima“, kao i redukovan broj polazaka van „saobraćajnih špiceva“.

Gradski štab poziva sve građane na solidarnost u mesecima pred nama koji pogoduju razbuktavanju epidemije. Na sednici Štaba je zaključeno da je neophodno striktno poštovanje svih mera i apelovano je na građane da pomognu jedni drugima pridržavanjem propisanih pravila ponašanja, kako bi se ovo teško stanje prevazišlo sa što manje negativnih posledica.

