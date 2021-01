ŠOK AMBICIJE! Analitičari: Vladika Grigorije pokušao da osnuje Bosansku pravoslavnu crkvu u kojoj bi bio patrijarh

Vladika diseldorfsko-nemački Grigorije, pre nego što je otišao u Nemačku, imao je nameru da bude izabran za mitropolita dabrobosanskog, objavio je novinar iz Banjaluke Slobodan Vasković na svom blogu. To je, kako navodi, bio neskriveni Grigorijev pokušaj osnivanja Bosanske pravoslavne crkve, u kojoj bi on bio patrijarh.

Hteo da rasturi eparhiju

- Grigorije je imao nameru da bude izabran za mitropolita i da zadrži pod svojom kontrolom i Eparhiju zahumsko-hercegovačku, kao i da rasturi Eparhiju zvorničko-tuzlansku i njen najveći deo pridruži mitropoliji. Grigorije je, takođe, tražio da ostale vladike iz BiH budu podređene mitropolitu, da mu podnose finansijske izveštaje, a on bi bio jedini koji bi imao direktnu vezu sa vrhom SPC u Beogradu i patrijarhom. Bio je to njegov prvi neskriveni pokušaj osnivanja Bosanske pravoslavne crkve u kojoj bi on bio "patrijarh" - napisao je Vasković.

Ove informacije je za Kurir potvrdio verski analitičar Željko Injac, koji kaže da su ovo sprečili episkopi SPC.

Na višu funkciju

- To je tačno, njegov plan je bio da preuzme dabrobosansku eparhiju jer je ona izuzetno važna. Nije ekonomski bogata, ali je značajna jer je jedna od najstarijih eparhija SPC. Međutim, na to su reagovali drugi episkopi, Sinod SPC, a najvažniju ulogu u sprečavanju toga imao je pokojni mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. On je uticao na to da se to ne ostvari, a Grigorije je planirao da od te mitropolije pokuša da napravi Bosansku pravoslavnu crkvu, a da sebe postavi za patrijarha. Hteo je da dobije krunu na glavi, pa makar i tako, iako bosanska crkva nikada nije postojala - kaže Injac.

Inače, u to vreme je mitropolit dabrobosanski bio Nikolaj, koji je umro u oktobru 2015, a tokom njegovog vođenja mitropolije vladika Grigorije mu je jedno vreme administrirao eparhijom, pa se na taj način pozicionirao.

Uključuje se u politiku

Podsetimo, vladika Grigorije sve češće daje intervjue i političke izjave naklonjene opoziciji, a ove godine, na Božić, praktično je i zvanično krenuo u političku kampanju, kada je baš na najradosniji hrišćanski praznik saopštio da "ima plan za promenu sistema i da je već našao 300 ljudi koji su spremni da se žrtvuju za Srbiju". Na to je javnost oštro reagovala, a poruke su uglavnom bile da "vladika prvo treba da skine crkvenu mantiju, pa da se onda bavi politikom".

Draško Đenović Grigorije nema srpsko državljanstvo, ne može da se kandiduje za predsednika Govoreći o političkom angažmanu vladike Grigorija, verski analitičar Draško Đenović kaže da vladika pre svega ne ispunjava pravne uslove za potencijalnu kandidaturu za predsednika na predsedničkim izborima, o čemu se spekulisalo u javnosti. - Iako se za njegovo ime vezuje da bi želeo da bude predsednik Srbije, treba podsetiti da on ima bosansko državljanstvo i da nema srpsko. Samim tim ne može da bude kandidat za predsednika Srbije. A ako nađe tih 300 sposobnih ljudi, kao što je najavio, mogu da kažem - kamo lepe sreće da nađe. Srbiji su potrebni sposobni ljudi, pa neka ih i drugi nađu. Inače, on ima uslove da bude kandidat za patrijarha SPC, isto kao i 35 drugih episkopa koji imaju svoju eparhiju duže od pet godina. Ne verujem da će se to dogoditi, jer je veoma mlad, ali je moguće da će da se kandiduje - kaže Đenović.

