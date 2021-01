Vučević: Deo sistema se okrenuo protiv legalno i legitimno izabranog rukovodstva, a to je mogao da radi samo neko iznutra

Miloš Vučević, potpredsednik SNS i gradonačelnik Novog Sada, izjavio je, gostujući u jutarnjem programu TV Prva, da ne može da vas ostavi ravnodušnim kada predsednik države kaže da je bio prisuškivan, a njegov sin praćen, i da je cela porodica pod nekom opservacijom.

Afera prisluškivanje mora dobiti sudski epilog

Kao pravnika me dodatno zabrinjava što nije izašao nijedan pravni akt kojim bi se legalizovala aktivnost na tom polju, naravno i da je neupitno kako uopšte možete da idete ka predsedniku države, a ne znam ni šta su ostale službe radile, kako to nisu registorovale.

Upitan da li smo svesni koliki je to uopšte propust, Vučević kaže da je najvažnije da ceo slučaj ne završi samo na naslovim stranama novima.

Ovo je tema koja mora da ide do kraja, kao i afera Jovanjica. Ovo zaslužuje odgovor. Ko je snimao, po čijem naređenju i za šta je to korišćeno, pitanja su koja moraju dobiti sudski tok. Skandalozno je sve to, da li je to pokušaj puča, prikupljanje nekih informacija, da li je to rad za neke strane obaveštajne službe, to ne mogu u ovom momentu da zaključim, ali me čini nespokojnim kada vidim koliko su predsednik Republike i njegova porodica bili izloženi.

On je potvrdio da je o toj temi nekoliko puta razgovarao i sa predsednikom Vučećem i da on zvuči razočarano.

Deo sistema se okrenuo protiv legalno i legitimno izabranog rukovodstva. To je mogao da radi samo neko ko je unutra, a da li je sarađivao sa nekim spolja, to sada ne znamo. Deluje mi da ovo ne može da bude bez neke ozbiljnije pozadine.

U Novom Sadu vakcnisano 22.104 osobe

Nisam se vakcinisao iz dva razloga. Pre svega, mislim da prednost treba da imaju građani koji dolaze iz ugroženijih kategorija stanovništva, koji su starije životne dobi i koji imaju hronična oboljenja, a drugi razlog je što sam pre mesec dana i sam preležao korona virusi ne bi bilo fer da sada idem u prve redove. Moji roditelji su se vakcinisali. Vakcinisanje je odlično organizovano, ali i građani su jako disciplinovani i solidarni. Do juče u Novom Sadu su vakcinisane 22.104 osobe. Posebno sam ponosan što je Srbija druga u Evropi po broju vakcinisanih na milion stanovnika, a valjda šesti u svetu. Dobar je izvor da uvozimo vakcine sa različitih strana sveta.

Ministri moraju da budu za stolom, a ne po kuloarima

Ne treba nikada potcenjivati bilo kakvu ekonomsku pomoć građanima. Videćemo uostalom kakav će biti i odziv građana za novi paket pomoći. Bolje je da država pomaže, nego da država ne pomaže. Predsednik Republike ima najveći autoritet i politički legitimitet i to nije sporno, jer j bira neposredno i da lista kojoj pripadam i ja jeste stranka koja je podržana njegovim političkim autoritetom i legitimitetom na izborima. Za politička pitanja kao potpredsednik stranke konsultujem se sa Vučićem, a za gradska pitanja sa svojim saradnicima i da slušam glas građana koje osluškujemo ne bismo li prepoznali sve njihove potrebe. Ljudi misle da se Vučić meša u sve. Za ovih devet godina me nikada nije ništa pitao oko Novog Sada. Što se tiče Ane Brnabić, ona je premijer i ne treba tu funkciju umanjivati, i ima najveći autoritet. Ono na čemu ona treba da insistira, ali i predsednik Vučić, je ta odgovornost svih ministra, da oni ne mogu da budu po kuloarima, nego moraju da sede za stolom i da rade. Tu ona mora da ima podršku ne samo Vučića, nego cele stranke. Svi moraju da rade kao tim u vladi, a ne da gledaju odakle jače sunce sija i odatle hvataju uglove. Pri tom ne mislim na samo jedu osobu. Mislim da je dobro što ćemo za godinu imati nove izbore, taman da presečemo i vidimo ko je kako radio.

Grad Novi Sad

