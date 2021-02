ISPISANA ISTORIJA U INSTITUTU DEDINJE: Srpski lekari uradili rosovu operaciju prvi put na Zapadnom Balkanu (KURIR TELEVIZIJA)

U Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" u Srbiji, ali i na čitavom Zapadnom Balkanu, danas su prvi put izvedene dve zahtevne operacije kod pacijenata koji imaju teške aortne stenoze i to posebnom "Rosovom metodom".

Upravo ovakav zahvat u mladosti je imao i poznati holivudski glumac Arnold Švarceneger! Naime, nakon najevećih centara u Severnoj Americi, Evropi i Australiji, Rosova operacija stigla je i do odraslih pacijenata u Beogradu, jer je do sada obavljena jedino kod bolesne dece u Tiršovoj. Dr Džebrin el Kuri iz Univerzitetske klinike u Briselu, kaže da ne postoji idealna zamena za oštećeni aortni zalizak.

"Zato je kod mladih pacijenata važno naći intervenciju koja je idealan i dugotrajna, a to je upravo procedura po Rosu. Dr Slobodan Mićović, kardiohirurg navodi da je ova operacija rezervisana za mlade ljude. "Za one koji očekuju dug, aktivan život, koji očekuju da rađaju, kojima ne treba komplikacija antikoagulantne terapije, za sportiste. Možda će biti interesanstno za auditorijum, Arnold Švarceneger je još kao mlad to dobio i evo, čovek je u sedamdesetim godinama", kaže dr Mićović.

Milovan Bojić, direktor Instituta "Dedinje" kaže da su zbog korone morali da odlože sve operacije koje su trebale da budu izvedene još tokom prošle godine.

"Imaćemo još desetek procedura koje će zaista oplemeniti našu medicinu", dodao je direktor Bojić. Rosova operacija se, prema izjavi stručnjaka, uglavnom radi samo jednom, a kvalitet života nakon nje postaje fantastičan i to je glavna odlika.

