OPSESIVNA, FASCINIRANA KRIMINALOM, DIVI SE KRIMINALCIMA: Dijana Hrkalović prošla kroz test-komisiju pre nego što je došla u BIA!

Bivša državna sekretarka u MUP Dijana Hrkalović, pre ulaska u bezbednosne strukture, prošla je kroz obavezno psihološko testiranje i test ličnosti, a pored rezultata koji su bili na visokom nivou, šokantne su stavke koje je komisija uočila i navela u izveštaju, poput te da je reč o osobi koja ima „preopsesivne nagone za kontrolom“, saznaje Kurir od izvora bliskog službama bezbednosti.

Stručnjaci su procenili da je „previše opsesivna i fanatična“, što, kako ocenjuju naši sagovornici, može da bude mač sa dve oštrice, te da takve osobe lako mogu da izgube kompas.

- Psiho-test i test ličnosti su obavezna procedura prilikom ulaska u bezbednosni sektor. Hrkalovićka je, kao i svi drugi kandidati koji se zapošljavaju na takvim funkcijama u BIA i MUP, obavila te testove. Oni su ukazivali da se radi o visokointeligentnoj osobi, ali je postojalo nekoliko stavki koje su pokazale i opasan deo njene ličnosti. Testovi su pokazali da bivša državna sekretarka ima preopsesivne nagone za kontrolom, da s mnogo strasti gleda na kriminalne priče i da je pretanka granica između toga da li kriminalce prezire i zagrižena je za borbu protiv mafije ili im se divi. U tim stavkama je pokazala isuviše jaka osećanja i to je ukazivalo na to da je reč o fanatičnoj ličnosti koja može da ode u sasvim drugu stranu, i to u krajnost, te da bi njeno delovanje moglo da bude fatalno - navodi izvor Kurira.

Međutim, presudile su ostale reference koje je posedovala, navodi naš sagovornik, pa je i otpočela karijeru u službi.

Bivši šef beogradske policije Marko Nicović kaže da prilikom zapošljavanja svaki kandidat prolazi opsežne provere, praktično kroz psihološka skeniranja.

- Imali smo komisiju od pet ljudi i ja sam bio predsednik. Svakog kandidata smo rešetali svim mogućim pitanjima da vidimo kako reaguje na zbunjenost, na neprijatnost, poniženje. To su mentalne lekcije i mogu da otkriju profil ličnosti i da li je spremna da izdrži opterećenje rada. Dijana Hrkalović je nesporno inteligentna osoba, ali je fascinirana kriminalom i kriminalcima i time da bude bliska s njima. To su procenili i oni, pa su je upotrebili u svoju svrhu. Ona je mislila da kontroliše, a u stvari su oni kontrolisali nju. Prvi put kad napravite uslugu mafiji, onda više niste policajac. To zbližavanje s kriminalcima ju je koštalo - zaključuje Nicović.

Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže da osobe sa opsesivnim karakterom nisu pogodne za pojedine poslove.

- Nije lako analizirati bez dovoljno podataka, ali ako je neko opsesivnog karaktera, pogodan je za neke vrste poslova, ali za neke nije. Pogodan je za poslove koji traže visok stepen angažovanosti u nekim kreativnim poslovima, ali nije pogodan za političke funkcije ili stručne poslove u državnim organima. Iz prostog razloga što će nekada insistirati na sitnicama koje mogu da sputavaju, a nekada će propuštati sitnice i gledati samo interese koje ta opsesivnost diktira - navodi Radovanović.

MUTNE RADNJE DEA snimila Hrkalovićku s „kavčanima“ i kokainom Američka Agencija za borbu protiv droge DEA je u maju 2019, tokom sastanka sa visokim funkcionerom MUP, prezentovala video-materijal na kojem je Dijana Hrkalović, u tom trenutku državna sekretarka MUP, s ljudima bliskim ozloglašenom kavačkom klanu, a na kom se vidi i kokain. Predstavniku srpske policije je rečeno da pod takvim okolnostima neće biti nikakve saradnje između dve policije. Upravo nakon toga Hrkalovićka je sklonjena iz MUP, a u saopštenju koje je dostavljeno medijima 29. maja navedeno je da „državna sekretarka Dijana Hrkalović od sutra više neće obavljati funkciju zbog drugih obaveza koje će preuzeti u narednom periodu“. Podsetimo, Hrkalovićka je dovedena u vezu sa nelegalnim prisluškivanjem predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ali i sa povezanošću s vođama kriminalnih klanova. Takođe, navodi se i da je pre odlaska iz MUP Hrkalovićeva bušilicom uništila diskove i hard-diskove sa prisluškivanim razgovorima, a reč je o punom džaku materijala.

