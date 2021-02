U Novom Sadu 80.000 vakcinisanih i 30.000 revakcinisanih

Tokom predstojećeg vikenda ugostitelji i tržni centri radiće do 14 sati, odluka je Кriznog štaba, a režim u Novom Sadu biće isti kao i u celoj državi, izjavio je večeras za Radio-televiziju Vojvodine gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

Vučević je, gostujući u emisiji "Grad i mi", rekao da kafići, restorani i tržni centri za vikend mogu da rade do 14 časova, a da apoteke, benzinske pumpe i prodavnice prehrane mogu da rade po starom režimu, do 21 čas.

On je otkrio da je na Кriznom štabu bilo više predloga, pa i da se sve zatvori na pet dana, ali da je onda premijerka Ana Brnabić izašla sa izbalansiranim predlogom o skraćenom radnom vremenu za vikend.

"Vidite da je u Evropi sve u potpunom lokadaunu. Da smo skroz zavorili vikend, imali bi u petak ogromne gužve jer bi ljudi želeli da se opskrbe i obezbede za predstojeći vikend", naglasio je Vučević.

Govoreći o vakcinaciji , Vučević je rekao da ona dobro ide i da smo u Novom Sadu blizu brojke od 80.000 vakcinisanih i 30.000 revakcinisanih, kao i da je u njegov kabinet je pristigao ne mali broj zahteva stranaca koji borave u Srbiji da se vakcinišu.

"Trenutno imamo 2.333 aktivnih slučajeva inficiranih građana u Novom Sadu. U utorak smo imali 224 novinficirana, u sredu 229, a u četvrtak 177, što je pad od gotovo 50 novoinficiranih u jednom danu. Čekamo sada utorak, da vidimo kakvo će biti stanje i da li imamo negativnu refleksiju, u epidemiološkom smislu. Mnogo je bitno da nastavimo proces vakcinacije, da ljudi veruju u svoje lekare, da u vakcinama nema čipova i da nema teorija zavere. Postoji u Srbiji antivakserski lobi, ali sami ljudi, iako nisu antivakseri, često imaju neku zadršku po pitanju vakcinacije", kaže on.

Vučević najavljuje da stiže još 500.000 Sinofarmovih vakcina, i dodaje da nam Fajzer vakcine isporučuje na nedeljnom nivou.

"Velika stvar će biti kada krene pakovanje Sputnjik V vakcine u Torlaku, a onda da i mi proizvodimo tu vakcinu u našoj državu. Ovo sve jako dugo traje, 6. marta će biti godinu dana kako je nulti pacijent hospitalizovan, a 13. marta je uvedeno vanredno stanje. Narod je već umoran i dosadilo mu je. Uz sve to, vakcinacija stvara uticaj da smo više zaštićeni. Moramo da sečekamo dve do tri nedelje posle revakcine, tek tada smo u potpunosti zaštićeni", kaže on.

Gradonačelnik kaže da je u prethodne dve tri nedelje bila pojačana aktivnost inspekcijskih službi, da se najviše vršila kontrola ugostiteljskih objekata, te da su se inspektori susretali sa raznim događajima, da se lokali zatvore, a da se nastavlja druženje, da su neki samo zatvorili kapiju pasaža, pa nastavljali druženje.

"Zatvarali smo neke lokale, u skladu sa zakonom. Ugostitelji u Novom Sadu razumeju situaciju i poštuju odluke. Gledamo da pomognemo sa zakupom, a ima i sektorske podrške. Nadam se da ćemo se kroz vakcinaciju vratiti normalnom životu. Ili da se svi vakcinišemo ili da se svi prokužimo. Treće još niko nije ponudio. Bilo je priča da će korona nestati kada budu promenjeni vremenski uslovi, ali nije nestala. Ja sam video ljude koju su bili u odličnoj fizičkoj kondiciji, pa su izgubili bitku sa koronom", upozorava on.

Vučević kaže da iz podataka Кriznog štaba vidimo da raste broj prvih pregleda, kao i ljudi koji su hospitalizovani, ali i onih koju su na respiratoru, te da je prirodno da oni koji su u kovid bolnicama i ambulantama imaju očekivanja da na snagu trebaju da stupe rigoroznije mere.

"S druge strane šta će da kažu ugostitelji? Šta će da kažu oni kojima je neko u bolnici, a šta da kažu oni koji bi da udu na ručak u objekat. Jedna sveopšta raspolućenost u stavovima i očekivanjima. Mislim da su mere dobre, te da ćemo uz pomoć vakcinacije stati na noge. Veliki problem su bili Sretenjski praznici i dešavanja u ski centrima; tamo su bile žurke, a onda se oni vrate u gradove, pa sve bukne. Škole i obdaništa su pod kontrolom. Jako je važno da škole funkcionišu i da deca mogu da idu na nastavu", kaže on.

Vučević otkriva da se susreo sa situacijom kada državljani jedne susedne države drže lokal u ulici Laze Telečkog, a nakon što ih inspekcija kazni i zatvori lokala, oni otvaraju, kako kaže, 15 različitih firmi i nastavljaju sa kršenjem propisa.

"Nekada me čudi kako se roditelji ne pitaju gde su im deca, ako su lokali zatvoreni. Ima i iznajmljivanja privatnih kuća, pa organizovanja žurki. Кoliko mi treba da imamo inspektora da isprate sve to", pita se on.

Gradonačelnik je podsetio da se vakcinacija sprovodi na Novosadskom sajmu u Hali 1 i apelovao na sve Novosađane da se što pre vakcinišu.

"Izgubili smo i znane i neznane, i stare i mlade. Izgubili smo patrijarha Irineja, preminuo je Đorđe Balašević. Ja ne mogu da verujem da neko živi u iluziji da je korona nešto izmišljeno. Apelujem da se ljudi prijave za vakcinaciju, nigde na svetu nema četiri vrste vakcina. To je trka za zdravlje, za našu ekonomiju, za naše plate i penzije. Nema neograničeno para i pomoći. Ako budemo u kolapsu i 2021. godinu, teško ćemo to izdržati", ukazuje on.

Vučević kaže da se nedavno sastao sa gradonačelnikom Ljubljane Zoran Janković, za koga kaže da je verovatno najbolji gradonačelnik u bivšoj SFRRJ.

"Osetio sam u razgovoru šta je snaga Novog Sada i Srbije, pre svega u ekonomskom smislu, ali i onoga što se tiče zdravstva. Ljubljana ima veći budžet od Novog Sada, ali smo mi bolje prošli 2020. godinu. Nismo još stigli Ljubljanu, iako je Novi Sad nešto veći od Ljubljane, ali mi smo stvarno dobro odradili 2020. Što se tiče budžeta. Očekujemo još bolju 2021. godinu, gledajući presek poreza na zarade i poreza na imovinu, koje su ključne stavke u punjenju budžeta. Prodali smo Radničku 2 i Radničku 32, a sada nas čeka prodaja Severa 4, da vidimo koliko ćemo hektara prodati. Mislim da ćemo vrlo brzo morati da otvaramo nove industrijske zone", kaže on.

