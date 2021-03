Vučević: Na poslednjem Glavnom odboru SNS rekao sam da je grupa funkcionera zloupotrebila vlast i to protiv Aleksandra Vučića

Gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik SNS Miloš Vučević izjavio je povodom saslušanja predsednika Fudbalskog saveza SrbijeSlaviše Kokeze rekao da nije nimalo spokojan kada sagleva kako se cela situacija razvija.

Za mene je ključno pitanje - kada ćemo dobiti konačan odgovor na sva pitanja. Ne može se sve svesti na pretpostavke i neke projekcije i nagađanja, već da dobijemo sudski epilog svega. Zaista me iznenadilo kada sam video da se Slaviša Kokeza dovodi u pitanje ili u vezu sa potencijalnim atentatom na predsednika države i nejasno je zašto odbija da odgovori na ta pitanja. A govorimo o čoveki koji je blizak Aleksandaru Vučiću, ne govorim o nekome čovek koji je deset krugova udalje od njaga. Moram da podsetim na sednicu Glavnog odbora SNS iz decembra 2019. Godine i Predsedništvo stranke kada sam govorio da u stranci postoje određeni krugovi koji su zamislili i počeli da funkcionišu i da se ponašaju kao novi centri moći. Tada da sam predsednika Vučića upozorio da mora da raščišti te stvari- otkrio je Vučević.

Na pitanje na koga konkretno misli, odgovorio je da u stranci postoji jedna klika koja misli, i koja se etablirala kroz izvršnu vlast i verovatno preuzela deo kontrole državnog sistema.

Na dodatno pitanje da li misli i na neke ministre Vučević je odgovorio potvrdno.

Mislim i na ministre. Ali nije na meni da to prvo kažem. Ja sam to rekao i pred Vučićem i pred više od 500 glanova Glavnog odbora SNS. To je pred koronu bio naš poslednji Glavni odbor. Moramo te stvari da raščistimo. Aleksandar Vučić je vrlo trpeljiv i strpljiv čovek, meni nekad čak i nejasno ali vreme je pokazalo da on često i najčešće u pravu i da dobro procenjuje. Ali verujem i da mu je i intimno najteže jer se radi o ljudima koje je on najbolje poznavao i koje je lično postavljao na određena mesta – istakao je on.

Ako polazimo od toga da su najbliži članovi porodice predsednika bili praćeni za mene je to i intimno bolno, ali mislim da ćemo saznati mnogo gore stvari i mislim da se išlo do toga da se planirala fizička likvidacija nekih ljudi. Mene to ne bi iznenadilo – kaže on,

Vučević ističe da je SNS ogromna stranka od 700.000 članova, a da se ovde govori o krugu od 10- 15 ljudi.

Ali, po svoj prilici da je toj grupi malo sve što su dobili i da su umislili da oni treba da budu predsednici, premijeri … - tvrdi Vučević ali uz uporno insistiranje voditelja da otkrije imena, Vučević to nije radio ali je potvrdio da on ta imena već duže vreme ima u glavi.

On takođe ističe da je SNS jedina partija otvoreno priča o svojim manjkavostima i problemima.

Neću da dozvolim da na celu stranku padne neka senka sumnje, zbog deset neogovornih ljudi. Moć je opijum za neke ljude, oni zaborave kako su došli na vlast, zaborave kontakt sa običnim ljudima sa stvarim problemima, pa I sa članstvom sranke, da obiđu opštinske I mesne odbore.. Ali, sa druge strane, ponosan sam sto je SNS stranka koja o tome javno priča i vodi otvorenu diskusiju - podvukao je on.

Vućević je istakao da su samo u prošlom manadatu smenili šest predsednika opština samo u Vojvodini.

Od sedam gradova, pet imaju nove gradonačelnike. Ali, moram da naglasim da u SNS ne posatoji nikakava podela, samo grupa ljudi koji su umislili da su jači od predsednika. Nije to od juče. Koliko sam šokiran i nezadovoljan što se to dešavalo, toliko i nemali broj nas oseća olakšanje što su i te teme došle na red, pa po cenu da idemo i kroz novinske naslove – rekao je on.

Grad Novi Sad

Kurir