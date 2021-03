BRUKA I SRAMOTA! UČENICI UČE 10 MINUTA O JASENOVCU: Smanjili smo fond časova istorije, a hoćemo više gradiva! (KURIR TELEVIZIJA)

Da država treba da izdaje udžbenike iz identitetskih predmeta, poput maternjeg jezika i književnosti, istorije i geografije, ideja je predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Međutim, profesorka Suzana Rajić sa Katedre za srpsku istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu i autora udžbenika, kaže da je to i do sad bio slučaj sa izdavačem - Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Istoričarka je naglasila i to da program postoji i da je reformisan pre dve godine.

Na pitanje da li učenici u školama samo deset minuta uče o Jasenovcu na jednom času, profesorka Rajić je rekla da je to najvažnije pitanje.

"Mi smo smanjivali fond časova istorije u srednjim školama, a sad hoćemo da je više gradiva. Mi smo sami prepolovili fond časova u odnosu na srpski jezik, ali je isto nužno da istorija ima veći fond časova da ne bi bilo deset minuta", ocenila je gošća Pulsa Srbije.

Dodala je da udžbenik nije sveto pismo i da nastavnik ne mora da se drži samo tih nekoliko stranica.

03:19 NEMA VIŠE DVA PLUS DVA JE PET A NATO JE MIROTVORNA ORGANIZACIJA! Udžbenici će biti kao nekada (KURIR TELEVIZIJA)

Kurir