Vučević: Otvaranje fabrike nemačkog Kontinentala nije samo znak ekonomske sigurnosti već i geopolitičkog aspekta

Gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik SNS Miloš Vučević najavio je otvaranje nove fabrike nemačke kompanije Kontinental.

On je gostujući u na televiziji Vesti reako da ono što će se videti u nedelju na otvaranju biti dobar uvod u ono što će kompanija Kontinenatal razraditi u naprednom periodu.

Vratili dvadsetak stručnjaka iz inostranstva

- Jako sam ponosan kada vam dođe takav jedan nemački gigant. Nije samo znak ekonomske sigurnosti, već ima i geopolitički aspekt. Dolaskom Kontinentala uz podršku predsednika Vučića i vlade dobili smo i mlade stručnjake sa fakulteta. Njih dvadsetak se vratilo iz inostranstva da rade kog nas. Trend je da dolaskom ovakvih fabrika rasti i prosek plata. Ako uspemo da dovedemo japanski Nidek, evo švajcarci kreću sa fabrikom čokolade za nekih mesec dana. To stvara konkurentnost na tržištu plata. I hoću da istaknem da je fascinantno da se sve ovo dešava u vreme pandemije. Država je zadržala, kontakte uspela da realizuje sve investicije u vreme pandemije i u periodu kada je velika većina država zaključana. Ono što je važno je da nam dolazi sve bolja i bolja tehnologija, ovo su kapitalne investicije – naglasio je Vučević.

Pripremamo predlog za lokaciju nove kovid bolnice

Na najave predsednika Srbije Vučića da će se graditi još jedna kovid bolnica na teritoriji grada Novog Sada, Vučević odgovara da ga je takva najava obradovala.

- To je za Grad jedan ozbiljan izazov, pre svega da nađemo ozbiljnu lokaciju sa svim kapacitetima koje bi bolnica trebala da ispunjava. Mi smo pripremili predloge pa ćemo u dogovoru sa Vladom i predsednikom naći najbolje rešenje. Sa najavom gradnje bolnice, ljudi us pomislili da ćemo imati još neku eksploziju korona virusa, ali ideja je da to bude bolnica koja će biti u pripravnosti. Virus je pokazao da je jako otporan. Ali ako Bog da ga pobedimo korona virus bolnica ostaje u okviru zdravstvenog sistema. Nama inače u Novom Sadu, treba jedna opšta bolnica pored postojećih zdravstvenih kapaciteta. Apelujem na sve da se što kraćem vremenu vakcišemo i dobijemo taj kolektivni imunitet – kaže Vučević.

Nadam se da ćemo izbeći potpuno zaključavanje

O najavljenoj sednici kriznog štaba i praktično ultimativnog stava medicinskog dela Vučević kaže da veruje da se neće ući upolicijski čak i lokdaun.

- Razumem sve argumente kriznog štaba ali nisam za zatvaranje. Jasno nam da je zdravstveni sistem pod velikim pritiskom već 12 meseci , da našim neodgovornim ponašanje ugrožavamo sami sebe, ali suviše mi je radikalno da idemo u policijski čas. Mora da postoji solidarnost, a svakog vikenda rasteruju se žurke. Ali kakva kod odluka da se donese jedna strana će biti nezadovoljna. Odluke se donose da se čuva zdravlje i životi građana ,ali moramo da vodimo računa o ekonomiji jer to zdravstvo neko mora da izdržava. Verujem da ćemo na kriznom štabu doneti najbolju odluku i nadam se da ćemo izbeći scenario potpunog zaključavanja – mišljenja je prvi čovek Novog Sada.

O pojedincima iz SNS koji su stvarali paralerlni sistem moći

Potpredsednik SNS je odgovaraći na pitanje o sprezi određenjih funkcioera naprednjaka i mafije kaže:

- Na toj sednici glavnog odbora 29. decembra 2019. godine nisam govorio o klanovima, govorio sam o otuđenom delu SNS i pravljenje novih centara moći u odnosu na predsednika Vučića. A onda se to pokazalo u periodu koji nam je sledio da je mnogo gore nego što sa nagovešatavo. To su ljudi koji su dobili odgovorna mesta u institucijama sistema ali i stranci i altake za rad, a to su koristili ne na dobrobit građana i naroda i ne u skladu sa politikom naše stranke. U tom kontekstu sam govorio decembra 2019. i upozorio predsednika Vučića. Verujem da predsednik nije mogao da poverujem da ljudi koji su mu bliski i kojima je činio dobre stvari, branio kada su se nalazili u poltičkim problemima. A onda ta grupa ljudi krene da radi u kontra pravcu i krenu da vas okružuju i izoluju. To je vrlo jasan koncept. Meta svih napada je Aleksandar Vučić, a onda se dalje razrađuje pa se ide na sina Danila, brata Andreja protiv kojeg se vodila prlljava kampanja . Kao što je predsednik moj prijatelj i Andrej je moj prijatelj i jedan divan, čestit, obrazovan čovek . A onda imate konstatne napade koji se čini da dolaze iz opozicije, a sada se videlo da su dolazile i od institucija sistema. Pa su se dosetili i nekim liderima opozicije dostavljali lažne navode i oko Jovanice i oko Morovića. Ja sam se bavio isključivo političkim apsetktom – kaže Vučević.

Na pitanje da li je konkretna imena rekao predsedniku Vučiću ali da ih neće javno iznoisti jer nije na njemu da izgovori jer ne vodi on istragu:

-Verujem da će ministar policije Vulin uraditi sve da cela situacija istraži i zaista mu čestitma na svemu što je uradio dok je na čelu MUP.

