Vučević: Najveći objekat Doma zdravlja rekonstruiše se posle više od 40 godina, a vrednost posla je 826 miliona dinara!

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović i guverner Banke za razvoj Saveta Evrope Rolf Vencel obišli su radove na rekonstrukciji objekta Doma zdravlja ''Novi Sad'' na Limanu. - Ovo je važna investicija u primarnu zdravstvenu zaštitu. Najveći objekat Doma zdravlja rekonstruiše se posle više od 40 godina i on će dobiti potpuno novo ruho, novu, savremenu opremu, i maksimalno će biti prilagođen potrebama pacijenata i zaposlenih. Vrednost posla je 826 miliona dinara i zahvaljujem se Kancelariji za upravljanje javnim projektima i predstavnicima Banke za razvoj Saveta Evrope na podršci. Radovi su počeli u februaru prošle godine, ali u međuvremenu je zbog epidemije bilo otežavajućih okolnosti, što je usporilo njihovu realizaciju. Očekujem da će na leto ovaj objekat biti na raspolaganju građanima Novog Sada – naglasio je gradonačelnik Vučević. Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović izrazio je zadovoljstvo saradnjom Grada, Pokrajine i Republike sa Bankom za razvoj Saveta Evrope. - Nameravamo da nastavimo sa realizaciojom velikih investicija u zdravstvenom sistemu. Ove godine nastavljamo sa izgradnjom Kamenice tri, radiće se rekonstrukcija bolnice u Kikindi, a napreduju i radovi na ''B'' i ''C'' blokovima u Kliničkom centru Vojvodine – rekao je Mirović. Guverner Rolf Vencel ocenio je da je dinamika realizacije investicije u objekat Doma zdravlja na Limanu impresivna s obzirom na to da će se na kraju dobiti praktično nova ambulanta. - Sve je zamenjeno, instalacije, plafoni, podovi, postavlja se nova klimatizacija. Obavešten sam da je ova ambulanta primala 5000 pacijenata svakog dana i zato je njena uloga veoma velika. Drago mi je što Banka za razvoj Saveta Evrope finansira projekat zdravstvene zaštite koji će zaista služiti građanima – zaključio je Vencel.

Grad Novi Sad

Kurir