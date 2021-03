BEBI DOL OČITALA LEKCIJU EVROPI '91: Svi su pisali o Vukovaru, a ja sam bila GALA, održala sam im PREDAVANJE (KURIR TELEVIZIJA)

Pre tačno 30 godina čuvena Bebi Dol i pesma "Brazil" pobedili su na poslednjoj Jugoviziji, i dobili priliku da svoju zemlju, u kojoj je tada počinjao građanski rat predstave na Evroviziji u Rimu.

I dok se u Jugoslaviji rat zahuktavao, Bebi Dol predstavila je tadašnju zemlju veselom melodijom, a kakva sećanja danas nosi odatle otkrila je pred kamerama Kurir televizije.

- Asocijacija na Rim mi je press konferencija. Ako vam kažem da su svi učesnici na tim konferencijama imali po 10, 20 ljudi, na našoj je bilo po 800, 900 ljudi. Mi smo tih dana svakodnevno bili na naslovnim stranicama italijanskih novina, prva strana je Vukovar, a odmah pored smo mi. Čini mi se da ima dovoljno ljudi koji danas mogu da potvrde da sam ja tada bila gala, da sam našu zemlju predstavila najbolje moguće. Svima sam im održala jedno predavanje odakle sam ja. Tu je bilo malicioznih pitanja, ja sam im vrlo ljubazno ispričala odakle sam.

Bebi Dol opisala je i kako se upoznala sa čuvenim kreatorom Žan Polom Gotjeom.

-On je odmah prišao i pitao me šta to nosim na sebi. Ko me je to tako skockao, bio je vrlo ljubazan - priseća se Bebi Dol.

Kurir